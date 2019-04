LISTA: NHL-värvningar, kvalhjältar och veteraner – här är SSK:s tio bästa backar på 2000–talet: ”Skickade ut LHC”

Anmäl text- och faktafel

Bedömningen gäller endast säsonger som backarna gjorde i SSK och från 2000 och framåt. Senare framgångar i karriären har med andra ord ingen betydelse för rankingen i detta fall. Lockoutspelare är också diskvalificerade i sammanhanget, ledsen för det Cam Fowler, Niclas Hävelid och Dick Tärnström.

Bubblare som fanns med i diskussionen – men som inte riktigt nådde ända fram: offensiva stjärnor som Robin Press och Andreas Hjelm, defensiva ankaret Jason Strudwick, en ung och lovande Lukas Kilström och etablerade spelare som Timmy Pettersson och Pierre Hedin.

Det finns en tydlig före- och efter-skiljelinje när det gäller kvaliteten på SSK:s blålinje. Och den är degraderingen 2011.

10. Lubomir Sekeras (2003–2004)

Toppsäsong: 2003/2004.

Brann en kort tid – men lyste klart. Sekeras gjorde bara en säsong i SSK. Ja, en halv egentligen. Men Sekeras var fortfarande bra och gjorde 17 poäng på 33 matcher. Backen inledde säsongen i Dallas Stars och gick vidare till Yaroslav i KHL innan han hamnade i SSK och SHL. Det var ett smart drag av den dåvarande klubbledningen. Värvningen av den då 34-årige tjecken hjälpte SSK att undvika kvalserien.

9. Daniel Josefsson (2006–2010)

Toppsäsong: 2009/2010. 11 poäng på 53 SHL-matcher.

Daniel Josefsson var med på hela resan tillbaka från hockeyallsvenskan. En tvåvägsback och smidig skridskoåkare som var bra på att flytta pucken framåt i banan. Josefsson upplevde karriärens kanske bästa år i SSK. Den toppade i varje fall med landslagschansen under den sista SSK-säsongen, då Josefsson drog på sig Tre Kronor-dressen tre gånger.

8. Peter Ahola (2001–2003)

Toppsäsong: 2001/2002. 18 poäng på 49 matcher.

SSK satsade på en rutinerad blålinje i början av 2000-talet. Backvärvningarna var ofta gott och väl över 30-strecket. Finske Peter Ahola var 33 när han värvades till Södertälje – och gjorde karriärens två sista säsonger här. Ahola, som hade gjort över 100 NHL-matcher på 90-talet, var fortfarande en mycket stabil tvåvägsback i SHL. Visst hade han slagsida åt den defensiva sidan, där han och Peter Popovic ofta användes för att stänga matcher.

7. Arto Laatikainen (2010–2011)

Toppsäsong: 2010/2011 – den enda i SSK.

En av de större ”tänk om”-frågorna i SSK:s moderna historia. Där uppe med beslutet att plocka målvakten i sista omgången 2011.

Vad hade hänt om Laatikainens knä inte tacklats sönder i andra omgången av kvalserien?

Skadan på backen som lett laget från blålinjen och gjort 22 poäng, varav sex mål, på 54 matcher stod SSK dyrt. Helt klart var det en av faktorerna bakom degraderingen. Den finske backen värvades från Färjestad sommaren 2010 och blev en stjärna. En dominant ledare i egen zon och offensivt skicklig därutöver.

6. Topi Jaakola (2008–2010)

Toppsäsong: 2008/2009. Spelade VM för Finland och gjorde 11 poäng på 51 matcher för SSK.

SSK var något på spåren med värvningen av Topi Jaakola, numera en spelare med fem KHL-säsonger. Men kanske något år för tidigt i backens utvecklingskurva. Jaakola var redan i SSK en tvåvägsback med en hög lägstanivå och bra skridskoåkning – och höll internationell klass. Backen spelade två VM-turneringar för Finland under säsongerna i ”Tälje”. Lämnade märkligt nog SSK utan ett enda grundseriemål på två säsonger, men fick trots allt islossning i kvalserien 2010.

5. Josef Boumedienne (1996–1998 och 2005–2006)

Toppsäsong: 20 poäng på 26 matcher 2005/2006.

En individuell skicklighet för att vara högre på listan. Om han hade spelat mer än en halv säsong i SSK under senare delen av sin karriär. Boumedienne tillbringade merparten av sina bästa år utanför Södertälje. Men han värvades in under krissäsongen 2005–2006 och blev kapten direkt. Den dåvarande landslagsbacken dominerade offensivt och snittade nästan en poäng per match – men kunde inte hålla SSK kvar i SHL. 29 poäng på 36 matcher, varav 9 på 10 kvalserieomgångar.

4. Petri Liimatainen (2004–2006)

Toppsäsong: 2004/2005. Slutspelshjälte mot Linköping.

Skickar du ut Linköping ur ett SHL-slutspel – då blir du en permanent hjälte i SSK. Punkt. Och det var just vad Petri Liimatainen gjorde 2005 i ett kokande Scaniarinken.

Han var 35 när SSK värvade honom från Malmö inför lockoutsäsongen, som en ersättare till Stefan Bemström. I ett SSK som innehåll klassbackar som Dick Tärnström och Niclas Hävelid spelade Liimatainen en viktig roll – och var en av lagets absolut bästa backar. Inte minst med skottet från blålinjen: den finske backen gjorde tio mål i grundserien och ytterligare tre i slutspelet. Belönades med att bli lagkapten säsongen efter.

3. Jan Huokko (2003–2005)

Toppsäsong: 2004/2005, med 19 poäng på 50 matcher under lockouten.

En SSK-version av Erik Karlsson eller, om ni ursäktar, Magnus Johansson. En högerfattad offensiv dynamo med ett fruktansvärt klipp i skottet från blålinjen. Som back snittade Huokko runt tio mål per säsong i SHL under sina tre år i SSK. Han var en mycket skicklig ”quarter back” i powerplay, som både såg isen och kunde röra sig på blålinjen. Spektakulär spelartyp.

2. Peter Popovic (2001–2005)

Toppsäsong: 2001/2002. 21 poäng på 50 SHL-matcher.

Peter Popovic var – inte bara i bokstavlig betydelse – en gigant när han återvände hem till Sverige och valde SSK. Den reslige backen kom direkt från Boston Bruins. En drömförstärkning för en nykomling. I NHL hade Popovic spelat 60 matcher säsongen innan han kom till SSK – och var landslagsmässig under sin första säsong i klubben. Då levererade han också offensivt, 21 poäng på 50 matcher. Men framförallt bidrog Popovic, som redan andra säsongen blev kapten, med sina ledaregenskaper, en enorm räckvidd och sin defensiva styrka. Lämnade efter lockouten – och då åkte SSK ur.

1. Stefan Bemström (1992–1998, 1999–2004 och 2006–2012)

Toppsäsong: 2007/2008. 23 poäng på 52 SHL-omgångar och +10 när SSK etablerade sig som nykomling.

Ganska klar etta på listan sett till den totala insatsen i klubben. Bemström gav moderklubben både kvalitet och kontinuitet i nästan två decennier. Backen var SSK trogen hela karriären förutom en säsong i Timrå på 90-talet och två i Leksand i mitten av 2000-talet.

Stefan Bemström vann kvalserien flera gånger och har lotsat SSK upp i högsta serien vid tre tillfällen, 1996, 2001 och 2007. Var med i Tre Kronor 2001/2002. Bemström hade flera dominanta säsonger i hockeyallsvenskan, med stor offensiv produktion. Men småväxte backen Bemström hade också ett stort tvåvägsspel i sig och kunde vara fysisk. Vem minns inte hans patenterade höfttacklingar på öppen is?