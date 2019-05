Elmsäter-Svärd bekräftar sin avgång – och attackerar kritiska supportrarna runt SSK: ”Gör stor skada”

Anmäl text- och faktafel

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Redan i tisdags kunde LT-sporten och Hockeypuls avslöja att SSK får en ny ordförande i juni. Precis som klubbdirektören Mats Pernhem lämnar Catharina Elmsäter-Svärd klubben. Något som hon bekräftade på fredagen.

– Om man tittar på resan som varit så har det hänt oerhört mycket i föreningen som helhet. Vi har lyckats med de här stegen (i femårsplanen) varje år – förutom just i år. När det gäller det sportsliga så nådde vi inte dit vi ville, men allt annat i föreningen har faktiskt följt den plan och utveckling som vi satte för fyra år sedan, säger Catharina Elmsäter-Svärd i en intervju med SSK-TV.

Under säsongen har supporterröster höjts för att välja en ny ordförande på det kommande årsmötet. Inte minst genom att gruppen Vision 2021 har torgfört Rolf Karlsson och senare Christer Åberg som ordförandekandidat.

Och nu slår Elmsäter-Svärd tillbaka mot sina meningsmotståndare.

– Det jag känner är att man måste orka hålla ut hela vägen. Att inte låta sig sänka axlarna och tappa modet, för att det går bakåt någon gång, säger hon.

– De största riskerna är om man börjar få splittringar i en styrelse, splittringar i en organisation, att motkrafter utanför börjar bli högljudda. Det skapar en känsla av att du inte har den här samhörigheten som är ett av våra kärnvärden i klubben. Då skapar det egentligen osäkerhet. Det kan göra att de som lägger ned all sin tid på att vara här blir osäkra. Att sponsorer eller kommunen, som vi har avtal med, börjar känna en osäkerhet. Då kanske vi inte kan nå vidare med det som vi egentligen vill uppnå. Överenskommelser. Bra avtal. Ett gott engagemang. Så små motkrafter kan göra väldigt stor skada. Det tar tid att bygga upp ett förtroende, brukar man säga, men det går oerhört fort att rasera det.

Den avgående SSK-ordföranden nämner också specifikt Vision 2021.

– En vision som ännu ingen har lyckats få höra något om. Men bara det att den existerar skapar en osäkerhet och man tror att det finns större problem än vad det (gör), säger hon.

– Just det här att inte kliva fram om man har något annat, det är en sak. Men det jag kan känna mest, som är lite tråkigt, är att under den här resan när vi som mest behövde allt stöd – både ekonomiskt men också support av människor som säger sig ha ett stort SSK-hjärta – vart var de någonstans 2015? 2016? 2017? Det är lite att jag lätt skulle kunna spekulera om det är lättare att vilja kliva in och göra något annat nu när föreningen återigen är återuppbyggd. Det vore väldigt tråkigt om det är på det sättet.

Elmsäter-Svärd är tydlig med att hon anser att kritiken som riktas mot klubben på sociala medier inte är till någon hjälp för klubben – och uppmanar supportrarna att ändra beteende.

– Det är bara (genom) att vara här (i Scaniarinken) som vi också kan hjälpas åt att stötta både varandra men också laget i stort. Det farliga är de som stannar hemma – och tycker hemma. Hatar hemma. Det skapar ingen samhörighet eller engagemang. Eller det gör det, fast på fel sätt, säger Elmsäter-Svärd.

– Det är en utmaning i sig med sociala medier, som kan skapa ett engagemang men också ett tråkigt engagemang. Den lilla föreningsorgansiation vi har med alla som sliter 24/7. Den kraften får vi inte förlora. Men den kan förgöras om det blir för mycket av det negativa. Så i stället skulle jag vilja uppmuntra: kom hit istället. Var med och engagera dig. Har du uppfattningar och åsikter, kavla upp armarna och gör något i stället.

SSK:s årsmöte hålls den 12 juni. På måndag, den 20 maj, presenterar valberedningen sina kandidater för de lediga styrelseposterna.