Efter tiden i SSK – Elmsäter-Svärd kan få topproll i Hockeyallsvenskan: "Bra erfarenhet"

Efter fyra år som SSK:s ordförande valde Catharina Elmsäter-Svärd att lämna över ordförandeklubban till Christer Åberg.

I mitten av maj, efter LT-Sportens avslöjande, meddelade hon sin avgång:

– Om man tittar på resan som varit så har det hänt oerhört mycket i föreningen som helhet. Vi har lyckats med de här stegen (i femårsplanen) varje år – förutom just i år. När det gäller det sportsliga så nådde vi inte dit vi ville, men allt annat i föreningen har faktiskt följt den plan och utveckling som vi satte för fyra år sedan, säger Catharina Elmsäter-Svärd i en intervju med SSK-TV.

Men hennes resa inom ishockeyns värld behöver inte vara slut. Hon har nominerats till att bli Hockeyallsvenskans nye ordförande av valberedningen.

En nominering som hon har tackat ja till.

– Nu har jag varit här under fyra år. Det är ofta som ordföranden byts. Fyra år av ganska mycket erfarenhet att ta in i den styrelsen är ganska bra. Jag kan känna att den resan som vi har gjort här – från division 1 till Hockeyallsvenskan, alla diskussioner om serieutredningar, pengar till ligan och lagens olika förutsättningar – är en bra erfarenhet att ha in, säger Elmsäter-Svärd till LT-Sporten efter SSK:s årsmöte.

Om Catharina Elmsäter-Svärd skulle bli invald som Hockeyallsvenskans ordförande skulle hon ersätta Håkan Svensson.