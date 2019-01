Efter fula tacklingen – Bejmo avstängd sex matcher

Med bara minuter kvar av matchen satte Emil Bejmo in sin tackling, precis vid sargen, mot Oskarshamnsspelaren. Bejmo åkte då ut med matchstraff för checking from behind.

Under torsdagen meddelades att Bejmo var anmäld till disciplinnämnden för situationen, och under fredagen föll så domen.

Då Bejmo fick match penalty väntade automatisk avstängning inför kvällens möte med Pantern, men disciplinnämndens bedömning ger honom ännu fler matcher: Totalt missar Bejmo hela sex matcher.

I domen meddelar disciplinnämnden att tre nyckelfaktorer särskilt har tagits hänsyn till. Dessa är att tacklingen utdelas med hög kraft/fart och är våldsam, att den tacklade spelaren befinner sig i en utsatt position i nära sargen och att tacklingen medför hög skaderisk.

Bejmo tilldelas också böter.