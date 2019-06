Christer Åbergs besked om spelarbudgeten, sportchef och SSK:s jakt på ny klubbdirektör: ”Ett par kandidater på listan”

Under onsdagskvällen röstade SSK-medlemmarna enhälligt ja till att se företagsledaren Christer Åberg som klubbens nye ordförande. När sorlet lagt sig och Scaniarinken tömts på folk slog sig en lättad Åberg ned vid ett av borden.

– Man ska inte ta något för givet innan det är klart. Jag är hedrad, glad och sugen på att komma igång, säger den nyvalde ordföranden.

När LT-sporten träffade Åberg tidigare i maj, när valberedningen lagt fram sina kandidater, berättade han att först och främst skulle försöka sätta sig in i organisationen och skapa sig en uppfattning.

– Jag har fortfarande ett mindre informationsunderlag i förhållande till många andra, men jag hade en ordentlig sittning med Mats (Pernhem) i går (tisdag) och har ett antal sittningar planerade i juli.

Den nya styrelsen har dessutom tre planerade möten inbokade i juli.

– Det visar att vi växlar upp som styrelse på ett annat sätt än vad man gjort tidigare. Jag är angelägen att vi gör det initialt. Micke Samuelsson jobbar väldigt tätt med den sportsliga delen och kommer att växla upp det arbetet också – eftersom vi i styrelsen tycker att han är bäst lämpad att göra den analysen.

– Jag sätter mig in i struktur och de bitarna. Självklart ska vi se till så att hela styrelsen blir informerad. Då får vi en kollektivt bra förståelse för nuläget. Det är först när vi har en gemensam syn på läget som vi kan sätta tydliga milstolpar för framtiden.

Under onsdagskvällens årsmöte tog också Mats Pernhem sitt avsked. Jakten på en ny klubbdirektör pågår, men det finns i dagsläget inget namn att presentera.

– Det är ett par kandidater som har hört av sig och det är ett par kandidater som vi tidigt identifierat att vi bör ha på listan. Vi samarbetar med en rekryteringsfirma som också får upp namn och tips. Samtidigt tittar vi på hur rollen kommer att se ut. Letar vi efter en identisk kopia till Mats? Vi måste vara lite flexibla. Har vi en person som har en lite tydligare sportslig prägel – då får vi titta hur vi backar upp den personen med administrativ support. Det mest troliga är att det är en mer kommersiell profil som Mats, då förstärker vi den sportsliga sidan med en sportchef eller liknande.

– Men det får vi se. Vi får ta det i rätt ordning. Vi har en enorm styrka i att ha Micke Samuelsson med sin kompetens. Vi börjar med att fokusera på klubbdirektören, men därmed inte sagt att det blir den sista rekryteringen vi gör. Jag har också valt att bjuda in personer som Anders Eldebrink och Mats Hallin för att lämna sina synpunkter på hur man tycker att klubben fungerar. Jag tycker att det är viktigt att dra nytta av den samlade kompetensen som finns runt klubben.

Klubbdirektörsrollen är dock inte den enda luckan att fylla. I och med att värvningskonsulenten Andreas Appelgren valde att lämna klubben efter säsongen så måste även hans roll tillsättas.

– Det kan mycket väl bli så att vi tillsätter en sportchef. Men innan vi vet vem som blir klubbdirektör är det fel att göra en massa andra tillsättningar. Förhoppningen är att vi har de ekonomiska förutsättningarna att kunna ha både klubbdirektör och sportchef i år. Men så tät på ekonomin är jag inte så att jag kan svara på det nu.

Har ni satt någon spelarbudget för nästa säsong?

– Den spelarbudget som finns är den som Mats kommunicerade ut som är ett par miljoner lägre än föregående år. Det är den som vi har att förhålla oss till just nu. Samtidigt håller vi på att gå igenom och sätta oss in i ekonomin, det är inte uteslutet att vi kan revidera den under resans gång.

– Ulf (Lundberg) är ganska trygg i det han har just nu. Men det är klart att vi inser att vi är sårbara, men vi känner ingen panik. Vi ser att vi har ett visst ekonomiskt spelrum om det skulle behövas. Dörrarna är inte stängda framåt, men fjolåret var ett negativt resultat – även om det inte var så illa som man först hade förutspått.

Ekonomin var en fråga som avhandlades under årsmötet. SSK gör ytterligare en förlust och nästa år höjs det ekonomiska kravet för allsvenska klubbar ytterligare.

Hur kommer ni jobba för att ni inte ska göra ytterligare en förlust?

– Det är otroligt viktigt. Hur det än är, man kan säga vad man vill, men det är utifrån ekonomin som man kan bygga organisationen. Det är först i dag som jag är vald. Steg ett är att förstå hur det verkligen ser ut i nuläget, utifrån det ska vi sätta oss in och se vad vi kan göra för att förstärka ekonomin ytterligare. Mycket bra har gjorts, men självklart måste ambitionen vara att stärka ekonomin. Vi kommer inte under några omständigheter att riskera elitlicensen, säger Åberg.