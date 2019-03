BETYG: Spelare för spelare – så presterade SSK:arna under säsongen

Anmäl text- och faktafel

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Hockeypuls på App Store ► Hockeypuls på Google Play

Säsongsbetygen tar hänsyn till förväntningar och roll. Skador spelar också in i bedömningen. Spelare med färre än tio matcher bedöms ej. Betygen är ytterst subjektiva och inga objektiva fakta. Håller du med? Är du av annan åsikt? Kontakta redaktionen via mejl eller på sociala medier.

Betygsskalan:

A: Excellent säsong. Mästerlig klass. Ofta i en annan liga än med- och motspelare. (Och kanske de facto på väg mot en bättre liga.) B: Toppkvalitet i hockeyallsvenskan. Med i alla diskussioner om seriens 30 eller 50 bästa spelare. C: Fin säsong. Överträffat förväntningar och mer än godkänd 2018/19. D: Godkänd. I linje med kraven – vare sig bra eller dålig. Habil. E: Knappt godkänd. Håller sig flytande. Inte mycket mer. Upp till bevis nu. F: Underkänd. Ingen säsong att berätta om för barnbarnen.

Säsongens stjärnor – tack för showen

Nicolai Meyer: A. Visst fanns förväntningar på den jagade stjärnan från Troja/Ljungby. Men Meyer överträffade dem flera gånger om. 62 poäng på 52 matcher. Sjätte bäste poängplockare i hockeyallsvenskan – någonsin. Eller så här: SSK hade en målskytt i Anton Holm-klass. Och framspelaren i den kedjan var en ännu skarpare målskytt. Det är Meyer det.

Sebastian Dyk: A. SSK:s mest värdefulle spelare. Mer komplett tvåvägsspelare än Meyer och med ett fruktat målsinne. Blixtrande skridskoåkare som alltid hittar ytor för sitt direktskott. Bjudit hockeyallsvenskans backar på en hel del korv med bröd. Redo för SHL.

Byggstenar för framtiden

Christopher Liljewall: B. Behövde spela sig i form och inledningen på säsongen drar ned betyget ett snäpp. Majestätisk avslutning av Liljewall som kan bli en kultspelare i SSK – om han vill vara kvar. 35 poäng på 52 matcher. Oerhört stark i sargspelet och kylig med pucken. I samma form som under sina bästa hockeyallsvenska säsonger med Rögle.

Alexander Sahlin: B. Riktigt stark comebacksäsong efter höftskadan. Sahlin är till och med bättre än tidigare. Vann 20 matcher åt SSK den här säsongen och nosade på 92 i räddningsprocent. Några mål som han nog vill ha tillbaka hindrar Sahlin från högsta betyg.

Hugo Gustafsson: B. Vilket genombrott! Hur hade Gustafssons säsong utvecklats utan fotskadan på försäsongen? Toppkvalitet för sin ålder och en jättetalang. Bäst Corsi-siffror i laget, nästan en halv poäng per match och fick hela tiden fart på sin omgivning.

Spelare att lyfta på hatten för

Sebastian Höglund: C. Har vänt frågetecken till utropstecken. Hållit sig skadefri och varit en defensiv fjärdecenter av klass. Höglund har trots ständig matchning i defensiva situationer gått +4 och bidragit med respektabla elva poäng. Bara att förlänga.

Marcus Oskarsson: C. Bra backvärvning som varit bättre än förväntat, särskilt i offensiv zon. Utgjort SSK:s bästa backpar med Jacob Spångberg. Lite för många baklängesmål och defensiva misstag håller nere betyget.

Jacob Spångberg: C. Både synd för Spångberg och SSK att han missade 19 matcher. Hade nog nosat på ett högre betyg då. I form var han SSK:s bäste tvåvägsback den här säsongen.

Lucas Carlsson: C. Ojämn. Hade långa svackor under säsongen – men fick också spela på olika positioner och 14 olika kedjor. Visade under slutfasen av säsongen sina styrkor och varför han var lagets bästa forward utanför toppkedjan.

David Berg: C. Överraskande bra förstärkning. Inte den snabbaste på skridskorna men kompenserar ofta det med spelförståelse och pucksäkerhet. SSK drev allt som oftast spelet med Berg på isen. 10 poäng och +8 på 22 matcher är produktion som inte gick att räkna med.

Axel Andersson: C. För en första seniorsäsong har Järna-talangen spelat mycket stabilt. Mjuk, följsam skridskoåkare med ett ovanligt lugn med pucken. Lägger fina passningar men kan ta för sig än mer offensivt. Spännande potential.

Måns Lindbäck: C. En fanfavorit – med rätta. Dödar utvisningar, forecheckar aggressivt och irriterar motståndarnas bästa spelare. Förtjänade ett nytt kontrakt under vintern och kan bli en kulturbärare på sikt.

”Jaha ... okej då”-nivån

Marcus Fagerudd: D. Svårbedömd. 18 poäng är mer än godkänt offensivt från blålinjen. Men -15 är ... mindre bra. Fagerudd tappade sin plats i powerplay och sjönk i hierarkin under säsongen. Kunde blanda starka aktioner med mycket kostsamma positionsmisstag.

Sebastian Bengtsson: D. Visade potential de gånger han fick chansen på riktigt. Vilket inte var ofta. Samtidigt måste spelarna vinna tränarens förtroende. Godkänd givet förväntningarna.

Victor Andersson: D. En okej säsong. Slet, forecheckade och tog sig till "heta" ytor framför mål. En Viktor Arvidsson-typ på isen. Petningen i slutet av säsongen svår att förstå.

Filip Pilö: D. Med i 17 matcher och fullt godkänd debutsäsong när han spelade. Juniorbacken lär vi få se mer av.

Petter Hansson: D. Inledde svagt och blev utlånad, men spelade upp sig under andra halvan av säsongen. Bättre pondus och självförtroende i spelet.

Henrik Malmström: D. Hamnade i Ulf Lundbergs frysbox trots att han inte gjorde bort sig. Varit en plusfaktor i Västervik sedan flytten.

Gruppen som kan bättre

Ludwig Blomstrand: E. Visserligen skadad mycket, det hämmade Blomstrand. Men spelet stämde inte den här vintern och offensivt levde han inte upp till förväntningarna och chanserna som gavs. Chans till revansch nästa säsong.

Nicklas Grossmann: E. Kaptenen missade nästan halva säsongen. När han var på isen såg åkningen förvisso trög ut, men SSK producerade fler mål än laget släppte in. Håller det i längden? Corsi-siffrorna är inte smickrande för Grossmann.

Emil Bejmo: E. SHL-värvningen kunde inte lyfta SSK:s offensiv bakom förstakedjan. Arbetade hårt, men en avstängning på sex matcher höjer inte betyget direkt.

Marcus Bohman: E. 13 matcher lång blev säsongen på grund av en mystisk handskada. Kanske var hämmad av skadan – bara SSK vet – men såg inte särskilt bra ut spelmässigt när han spelade. Inget fel på offerviljan dock.

George Sörensen: E. Vad hände här? Säsongens mysterium. Sörensen gick från toppmålvakt till skakig. Vann bara fyra matcher av 19. Är Sörensen så beroende av att vara ohotad etta?

”Nej, det här håller inte”-facket

Martin Janolhs: F. En bevisat solid hockeyallsvensk spelare som körde fast totalt i SSK. -9 och bara fem assister på 16 matcher. Svårförklarligt skralt. Nystart lär vara välkommet för Janolhs är ingen dålig spelare. Riskerar att få inleda nästa säsong avstängd. Inte optimalt.

David Åslin: F. Tappade förtroende från Lundberg i mitten av säsongen och har inte hittat formen från tidigare i karriären. Bra puckflyttare och flashig dribbler – men fick inte ut mer än 9 poäng på 36 matcher. Oskarpa avslut hela säsongen. Hade behövt ge SSK mer.

Mikael Ahlén: F. SHL-värvningen fungerade inte. Ahlén inledde starkt framför kassen första 13 omgångarna – men tappade sedan formen. Såg trög ut i åkningen och brände chanser för i alla fall 15 mål. 13 poäng och -14 med stadig istid i andrakedjan och powerplay är inte tillräckligt.

Lindsay Sparks: F. Sparkad. Spelade upp sig en aning, men med tanke på att SSK värvade kanadensaren för att ge laget spets är det en flopp. En rejäl sådan. Men lite får SSK ta på sig, som försökte trycka in Sparks som center med skohorn.

Stefan Gråhns: F. En riktigt bra hockeyarbetare för SSK förra säsongen – som det gick utför för i år. Rasade från 21 till 7 poäng och hade svårt att ta en plats i laget under perioder. -14 över säsongen. Fyller 37 i april. Blir det mer ishockey i hockeyallsvenskan?

Stefan Johansson: F. SSK hade behövt samme Johansson som förra året. Det blev inte så. Kom inte upp i nivå efter höftoperationen. Svaga underliggande siffror.

Thom Flodqvist: F. En fjolårs- och försäsong som lovade mer. Men farten räckte inte till för att Flodqvist skulle få användning för sin skicklighet i hockeyallsvenskan. Utlånad efter 21 matcher i olika roller.

► Gilla Hockeypuls på Facebook ► Följ Hockeypuls på Twitter