Henrik Henriksson om Östlingaffären – har talat med Leif: ”Vi har haft ett bra samtal”

Den 26 oktober publicerades en intervju med förre vd:n för Scania, Leif Östling, i en tv-kanal som kopplas ihop med vit maktmiljön och konspirationsteorier. I intervjun kom Leif Östling med flera rasistiska utspel.

LT skrev om detta för första gången den 29 oktober.

Den 31 oktober tog Scania avstånd internt från Leif Östlings uttalanden.

På måndagseftermiddagen berättade Henrik Henriksson för första gången för LT hur Östlingaffären togs emot på buss- och lastbilsjätten i Södertälje.

– Visst fick vi en hel del frågor från anställda som kom antingen via ledning eller via facken, det var en hel del förra veckan men jag tycker att vi var tydliga i vår kommunikation från företagets sida, vi känner inte igen oss i den här beskrivningen, vi är ett företag som står för en öppenhet framför allt och vi har byggt vår framgång på att ha öppna armar och att ha en tro på att mångfald gör oss till ett starkare bolag och det tycker jag att vi har visat under decennier. Och när vi går ut och är tydliga med det så känner folk igen sig. Det är så här det är på min arbetsplats. Det är det här som är Scania så jag tycker att det har lagt sig, säger Scania-vd:n till LT.

Störde det här dig?

– Visst kom det lite frågor, det gjorde det. Men, nej, det tycker jag inte. Det är en viktig fråga att tag i direkt, vår kultur och våra värderingar i Scania är väldigt viktiga för vår framgång och det är de sakerna som gör att vi är en sådan uppskattad arbetsgivare. Att vi kan attrahera duktig kompetens. Det är viktigt för oss att ta de här signalerna direkt på allvar och det tycker jag att vi gjorde. Då sätter det sig direkt.

Har du själv tagit kontakt med Leif?

– Ja, vi har haft ett samtal.

Vill du gå in på vad som sades?

– Nej, det stannar mellan oss. Men vi har haft ett bra samtal.