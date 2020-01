Helene Rådbergs mamma tog sitt eget liv – nu berättar hon själv den smärtsamma historien

I allt som Helene Rådberg skriver ligger moderns självmord och bultar under texten. Ibland så tydligt att man hör hjärtat och ser det slå mot de vita sidorna, ibland bara som ett svagt eko, kanske bara hörbart för den som känner till hennes historia.

Med ”Mammajournalerna” är det inte bara en smärtans erfarenhet som finns mellan raderna. Allting skrivs ut, lika krasst som i en patientjournal.

Häromåret gav hon tillsammans med poeten Roberth Maier Ericsson ut boken ”De ville leva”, ett slags dialog mellan två författare som delade erfarenheterna av både föräldrars självmord och av att växa upp i bruksorter. Jag skrev uppskattande om den då, men nu, med denna roman färdigläst, ter sig ”De ville leva” som ett utkast, en övning inför den stora uppgiften att skriva författarskapets centrala historia.

Helene Rådberg växer upp i Sandviken som dotter till en psykiskt skör mor och en far som övergett familjen. Modern är hyperkänslig, som om de skydd vi människor sätter upp mot omvärlden i hennes fall är såpbubblor. Hon är en attraktiv kvinna, vilket läkare senare inte ska missa att skriva in i hennes journaler. Männens blickar vänds mot henne och en tid efter uppbrottet från författarens biologiska far träffar modern en ny man, en musiker som kan ge den lilla familjen stabilitet.

Det är en bok om sorg och vrede, om alla de komplicerade känslor som finns till en förälder (...)

Men Barbro, som modern heter, har svårt att passa in i bruksortens liv, svårt att ta plats i de förväntningar som ställs på en kvinna i arbetarklassen. Intellektet är rörligt, känslorna söker efter ord, men i den värld hon lever i ska det svåra tystas ner, begravas i en överslätande stumhet. Det är som om det inte ens finns ett språk för dessa erfarenheter att rymmas i, ens för de som dristar sig till att lyfta på locket.

Även den andra mannen skiljer hon sig från, och hennes liv glider ut i en stor osäkerhet, tillfälliga jobb och vistelser inom psykiatrin, tablettmissbruk och en stor oro som ingenting kan kväsa. Med tiden ska självmordsförsöken komma. Är de bara rop på hjälp? Kanske. Människorna omkring henne vill tro det. Ändå finner man henne död, till slut.

Lika mycket som ett porträtt av Barbro är ”Mammajournalerna” ett självporträtt, först av den lilla flickan som dras med i moderns oro, sedan av en ung kvinna som lever med ständig rädsla för telefonen som ska ringa med besked om modern.

Om relationen mellan den vuxna mamman och den lilla flickan skriver hon:

”Det sköra mammaordet fraktades stumt mellan oss. Det finns en hög plats för mammor och du sitter högst upp. Jag trodde att alla mammor var som du. Att alla mammor är vackra och behövande. Att alla barn är till för mamman. Och när mamman behöver barnet finns barnet.”

Texten är mycket saklig, spricker bara då och då upp i mer lyriska partier. Rådberg citerar ur journaler samt redovisar intervjuer med människor som på ett eller annat sätt varit bekanta med Barbro. De har en välvilja, dessa citat, men de visar också en oförmåga att förstå. Särskilt från männen som citeras. Barbro var en främmande fågel på bruket.

Kanske blir det väl många citat ur journalerna, samtidigt kan jag förstå behovet av att någonting konkret att hålla fast vid.

Det är en bok om sorg och vrede, om alla de komplicerade känslor som finns till en förälder som själv avlutar sitt liv, men ”Mammajournalerna” har ett vidare perspektiv än så. Helene Rådberg försöker via skrivandet förstå inte bara sin mor utan även hela det samhälle som var för trångt för henne att rymmas i. Vad var det i det av klass och strikta könsroller präglade Sandviken som Barbro inte kunde uthärda? Fanns svaren bara i henne själv, eller går de att hitta i det liv som hon förväntades leva?

”Mammajournalerna” har känslan av en text som måste skrivas. En urladdning, men en urladdning skriven så långt efteråt att författaren kan se allting på distans. Texten blir väl stillastående, men det är svårt att tänka sig den på annat sätt. Varje ny sida har samma mål som författaren försöker nå fram till från skilda utgångspunkter.

Nu har Helene Rådberg skrivit sin mors historia. Hur denna historia har påverkat henne själv kommer dock nog aldrig att försvinna från texterna som hon skriver.

*

LITTERATUR

Helene Rådberg

”Mammajournalerna”

(Ordfront förlag)