Här vill SL få tryggare kollektivtrafik i Södertälje – politikerna väntas fatta beslut om ny satsning nästa vecka

Fler personer behöver känna sig trygga i kollektivtrafiken, det konstaterar SL som just nu tar ett grepp kring trygghetsfrågorna. I det förslag som Region Stockholm lagt fram, och som politikerna väntas fatta beslut om nästa vecka, ingår bland annat ett tydligt fokus på särskilt utsatta områden.

En analys som SL gjort stämmer väl överens med polisens bild över vilka områden som är särskilt utsatta. När det kommer till busstrafiken lyfts speciellt Ronna, Lina och Geneta fram, något SVT Nyheter var först med att rapportera om.

Busstrafiken har annars ett gott betyg när det gäller just trygghet, i alla fall om man inte räknar in nattbussarna i Stockholmsområdet. Enligt en undersökning från 2018 upplevde 80 procent av ensamma resenärer i länet att de kände sig trygga just när de åkte buss under kvällar och helger. Samma siffra för pendeltåget är 65 procent.

Exakt hur insatserna kommer att märkas, om förslaget går igenom, är inte klart än. Men i rapporten från tjänstemännen lyfts just fler trygghetsvärdar upp som en viktig faktor.

LT har sökt Kristoffer Tamsons (M) som är trafikregionråd för en kommentar.