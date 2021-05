”Här kan jag göra vad jag vill” – konfliktexperten Meta Broddare återvänder till Nykvarn för att skapa en oas i gamla skolhuset

Meta Broddare flyttade ut till villan i Herrvik för två år sedan eftersom hon fick ett sug av att vara nära landet. Huset hittades i ett spontant ryck och hon la bud direkt efter visningen.

– Det är ett gammalt skolhus från 1906 och jag kände att det var det rätta stället för mig, här kunde jag göra vad jag ville och hur jag ville. Jag trivs bättre när jag bor på landet.

Under ett och ett halvt år har hon lagat stenmur, byggt ett orangeri, garage, gjort sovplatser i ladan, slagit ner väggar, höjt taket och byggt sina egna grönsaksbäddar som är i full gång. Mycket gör hon på egen hand och om hjälp ska tas, görs det från familjen och vänner.

– Jag har grävt enorma mängder jord. Det är ett stort projekt som inte är klart ännu. Jag vill bygga ett växthus med ett skolkök, så man kan ha lite kurser på plats.

Även om finns otaliga projekt i hennes pipeline, måste man vara smart med att vända på kronorna, berättar Meta Broddare.

– Allt kostar deg, det är utmaningen. Jag har behövt trolla en hel del, genom att göra allt själv med god hjälp från min omgivning. Det är många tunga arbeten som måste göras på fiffiga sätt. Varje bräda som rivits bort har sparats, för de kommer användas till något annat projekt. Huset är byggt på fiffiga lösningar utan budget – det är en fin gräns mellan smart och hamstrare, säger hon med ett skratt.

Meta Broddare är uppväxt i Nykvarn och berättar att självständighet, värdighet och integritet är motton i livet. Metoden ”kan själv”, har varit livslång och kommer från barnsben.

– Jag har nog alltid varit en driven person. Jag kan bli helt fokuserad på en sak och få en känsla som säger ”det där vill jag lära mig allt om, ögonblickligen, nu!”. Det kan börja med en fråga, jag triggas igång av att undersöka om något är möjligt.

Utifrån denna nyfikenhet kom idén om att bygga sin egen campervan, en omvandlad DHL-buss som nu står på gården och hyrs ut som till för de som är äventyrslystna och vill ta en kortare resa.

– Jag hyr ut den som privatperson och om man är sugen på att puttra iväg på en resa under några nätter så är den perfekt. När den är på plats och inte används, är den som en liten lounge och kök till gäster som vill övernatta.

När hon inte knåpar på huset, jobbar hon via sitt företag School of Broddare som föreläsare på ett privat säkerhetsföretag. Hon håller seminarier i interkulturell kommunikation och kulturförståelse, liksom utbildningar i konflikthantering och att skapa inkluderande arbetsplatser. Ett jobb som under coronapandemin har minskat i omfång då hon ofta vill ha det fysiska mötet för att nå sina kunder på bästa sätt. I sina säkerhetsföreläsningar vänder hon sig mot privatpersoner och företag, utifrån sina kunskaper hon fått från sin långa karriär som polis.

– Kunderna kan ha ett riskfyllt liv eller ett yrke som kräver att man får skydd, säkerhetsrådgivning och gör riskanalyser – som politiker och forskare eller att man har en stor förmögenhet.

Det jobbet tog hon efter att ha varit lärare på polishögskolan i fyra år, i ämnen som hatbrott och våldsbejakande extremism. Ett expertämne som kom efter 14 års erfarenheter som dialogpolis, samtidigt som hon patrullerade.

Hon berättar att många delar i vardagen som dialogpolis är nära besläktad med hatbrottsproblematik – då demonstrationer kan leda till både våldsamma situationer eller uppstå på grund av hatbrott.

– Som dialogpolis medlade och förhandlade man under demonstrationer – samtidigt som man har pågående relationer som är långvariga med grupperna i fråga. Man stöter på väldigt väldigt många olika personer, det kan vara från högern, vänstern, miljörörelsen, djurrättsaktivismen och mycket mer. Ens kunskap måste vara bred, även om arbetsmetoden är densamma.

Men hur hittade du själva polisyrket?

– Efter gymnasiet hade jag flera ströjobb och visste inte vad "man skulle bli när man blir stor"– jag pluggade i Frankrike och var dykinstruktör bland annat. Jag visste att jag måste ha något jobb. Jag gillade att det var ett rörligt jobb, ett praktiskt jobb och inte en superlång utbildning. Det yrket var både det jag förväntade mig och ändå inte.

Med jobbet kom många utmaningar, men även en skada. Efter en frontalkrock med polisbilen runt 2006 utvecklade hon whiplash, som senare ledde till en rad diskbråck. När hon under en period blev sängliggandes på grund av steloperation i ryggen bröt samtidigt en samhällelig revolt ut – #Metoo-rörelsen. Meta Broddare var en av de som startade polisens egen rörelse #nödvärn. Tillsammans med två kollegor samlade hon ihop vittnesmål från poliser, som dateras så långt bak som till 1960-talet. Resultatet blev en 100 sidor lång bok, som skickades till rikspolischefen och justitieministern – med krav på förändring.

– Det var en mycket speciell känsla att göra det jobbet, det var en mörk och turbulent period. På tre dagar fick vi 5000 medlemmar i gruppen, och vissa har man till och med träffat eller jobbat med. Man fick andra glasögon, en annan blick och fick se tillbaka på sitt arbete. I det arbetet fick jag kunskaper som jag tar med mig i mina nuvarande utbildningar och föreläsningar.

Polisyrket är nu lämnat för nya äventyr, men intresset för själva ämnet finns kvar. Hon är regelbundet med i en krim-podd, som är ett komplement till podden ”Över min döda kropp”, vid namn ”Veckans spaning”. Valet av ingångsvinkel, tonen och metoden är något hon uppskattar med podden – det blir en ansvarsfull diskussion av det komplexa ämnet som kriminologi är.

– Det är kul och ett lättsamt medium. Jag gillar speciellt den här podden, att det inte är överproducerat, det är riktiga människor och är realistiskt. Jag tycker att det ofta finns en ganska sorglig krim-mall som gör att allt är gråblått och sjukt – det vill inte jag bidra till.

Husrenovering, podd och föreläsningar är en del av yrkeslivet nu. Men Meta Broddare har fler järn i elden. Hennes hus är nämligen inte bara ett projekt eller hemstad, utan även en nodpunkt för hennes andra verksamheter. Det gamla skolhuset hon bor i har även slagits om till en lokal för aktiviteter – exempelvis akvarellkurs, musikvideoinspelningsplats och mindre möhippor.

– Människor kan boka in sig här för mindre tillställningar och möten. Jag har gästbäddar i ladan för de som vandrar Sörmlandsleden, som är utanför dörren. Och det är så många fler som börjat vandra nu under pandemin. Det är en väldigt mysig led att ta och alla kanske inte är så taggade på att gå med packning.

De många grönsaksbäddarna är ett kvitto på de gröna fingrar som är ännu ett ess i hennes rockärm. Bredvid hönshuset har hon en arsenal av grödor i inkubator. Och när hon inte hinner skörda allt, anordnar hon självplockstillfällen för sina kunder.

– Gården är semi-självförsörjande. Vissa av mina grödor säljer jag vidare, till restauranger som vill ha lite speciella örter man inte har lätt att få tag på från vanliga leverantörer. Jag odlar upp på beställning.

På senaste tiden har hon även tagit till sociala medier för sina projekt och sitt företag – med tre instagramprofiler: School of broddare, Tools of broddare och Bus of broddare. Det bidrar med energi och kunskapsutbyte, som hjälper en i verksamheten, menar hon.

– Jag får kontakt och dialoger med personer jag inte hade fått tag på annars – där man byter erfarenheter i sina projekt. Man kan både ge tips och få tips på fiffiga lösningar – och hitta kunder.

Som egenföretagare man vara envis, ha en törst på kunskap och det hjälper om man fokuserar på utmaningarna, inte problemen.

– Jag tror att man som företagare vinner på att vara lite bra på mycket. Man behöver inte vara extremt djup i en sak, om du inte forskar i det. Att vara en mångsysslare har sällan positiv klang, som om man är oseriös eller inte tillräckligt bra på en grej. Men det är en styrka egentligen. När du kan fixa det mesta och lär dig fler saker – så blir du mindre utbytbar eller utsatt.

Om Meta Broddare

Ålder: 41 år

Familj: Föräldrar i Nykvarn, distansrelation med sin pojkvän i Norge sedan åtta år tillbaka.

Djur: Hunden Knappen och valpen Knut. Utekatterna KJ och Kosmos. Och tio höns.

Motto: Värdighet. Allt och alla ska behandlas med värdighet.

Fritid: All min tid är fritid, och all min tid är arbetstid. Det finns ingen gräns mellan det.