Här äter råttan på en annan råtta – på Ivans uteplats på Granövägen: ”Obehagligt”

Ivan och familjen har varit medvetna om råttor i området runt bostaden och vid sopstationerna på Granövägen i över ett års tid. Men aldrig har de haft problemet så nära in på sig som nu. När de kom hem från semestern i förra veckan så upptäckte de att råttor springer på deras uteplats och in och ut under trappen.

I fyra dagar ringde Ivan Syamando och hans fru till hyresvärden Telge bostäder och klagade.

– Från början sa de till mig att jag skulle leta efter var de bor men det är inte mitt jobb, säger Ivan.

Ingen från Telge bostäder kunde komma och hjälpa hyregästerna med problemet. I stället hänvisades Ivan fram och tillbaka.

– De sa att alla är på semester, jag frågade, vem kommer att hjälpa oss då? De hänvisade mig till Anticimex, men de sa att de inte kunde komma eftersom de har avtal med Telge bostäder, de måste få en signal från dem. Jag ringde till tillbaka till Telge bostäder och de sa att de har skickat en signal men att vi fick vänta till de kommer. Men Anticimex sa att de inte har fått någon signal.

På fredagen rann bägaren över för familjen – som består av flera små barn.

Då upptäckte de en skadad, förmodligen döende, råtta på uteplatsen och en annan råtta som gnagande åt på den.

– Vi vet inte hur den har hamnat här, säger frun.

– Man blir irriterad, jag förstår inte heller vad den gör här. Den håller på att dö och de kommer att äta den, säger Ivan.

På fredagseftermiddagen hade de fortfarande inte fått gehör från Telge bostäder.

– Anticimex har ringt till mig och sa att den tidigaste tiden är först den 12 augusti, säger Ivans fru.

Nu sitter småbarnsfamiljen instängda i sitt eget hem.

– Det har varit jättevarmt men det går inte att öppna dörren, man är rädd att de kommer in, vi kan inte gå ut, säger frun.

– När jag pratar med Telge bostäder så sa jag att jag känner mig som en fånge i mitt eget hem, säger Ivan.

Vad säger du om allt det här?

– Det är obehagligt, vi vågar inte släppa ut barnen på gatan eftersom det kör bilar där, de har alltid varit på uteplatsen förut men nu får de inte vara där heller. Det är väldigt jobbigt för dem också, de har ju sommarlov nu, säger Ivan.

LT kontaktade Malin Ramström, avdelningschef för förvaltningen på Telge bostäder.

Hur lång tid är det rimligt att det ska ta innan man som hyresgäst får hjälp med skadedjur?

– När en felanmälan kommer in så skapas ett ärende och vi åker ut för att se om det är något omedelbart problem som vi kan åtgärda direkt. Till exempel om det ligger sopor eller skräp framme i området som vi genast kan städa undan för att inte dra till sig råttor. Är det något mer omfattande kopplar vi in Anticimex. Men det ska inte ta oskäligt lång tid, säger Malin Ramström.

Hyresgästerna fick förmedlat från Telge bostäder att ingen kunde åtgärda problemet just då på grund av att många var på semester, och de hänvisades därför att kontakta Anticimex själva. Vad säger ni om det?

– Det förvånar mig eftersom det är vi som ska kontakta Anticimex, det är vår uppgift. Vi har bemanning under sommaren som ska hantera ärenden likt det här – så vi behöver gå ner på djupet i det här specifika ärendet och se vad som gått snett. Hyresgästen ska aldrig själv behöva kontakta Anticimex.

Ivan och hans familj känner att de inte får gehör från Telge bostäder, hur ser ni på det?

– Det är jättebeklagligt, vi vill inte att våra hyresgäster ska känna så. Jag behöver mer uppgifter för att veta hur det har hanterats internt hos oss. Vi vill ha en bra dialog med våra hyresgäster och vi kommer självklart titta närmare på det här.

LT har tidigare skrivit om problem med råttor i flera områden, varför är det så svårt att komma åt?

– Det är jättesvårt och något vi jobbar hårt med. Vi har satt in extra nedgrävda sopkärl i områdena i Hovsjö bland annat och det har hjälpt på de ställena. Men så länge tillgången till mat finns kvar för råttorna – med sopor som ligger öppet framme och inte i sopkärlen – så kommer de stanna kvar. Vårt ansvar är att det är rätt tömningsfrekvens och att det städas runt omkring området men alla boende måste ta ansvar och slänga sina sopor på rätt ställe. Jag tror att det är möjligt att lösa det här problemet, men det kommer ta lite tid, säger Malin Ramström, avdelningschef förvaltning på Telge bostäder.

