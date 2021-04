En man i Lina har ansökt om en personlig registreringsskylt med teckenkombinationen OMW2FYB.

Den tecken kombinationen godkänns dock inte av Transportstyrelsen som menar att den bryter mot lagen som säger att en skylt inte får medföra olägenhet eller väcka anstöt.

Transportstyrelsen menar att kombinationen ska utläsas "on my way to fuck your bitch", vilket också är det första förslaget som dyker om om man googlar kombinationen.

Beslutet kan inte överklagas.