Här är Södertäljebolaget som går som en raket på börsen – stigit 277 procent i år

Flera gånger per år listar nätmäklaren Avanza de aktier som stigit mer än 100 procent under året. Ett bolag som länge varit med på listan är det Södertäljebaserade läkemedelsbolaget Nanologica. På torsdagsförmiddagen hade kursen stigit 277 procent hittills i år. Sett till de sista tre år har dock kursen gått ner cirka 30 procent. Priset per aktie under torsdagen var 12 kronor.

Nanologica sysslar med materialteknik och att använda kiseldioxid för bland annat läkemedelstillförsel. De har sitt kontor i Astra Zenecas gamla lokaler i Snäckviken.