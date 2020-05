Här är nya låten om Södertälje: ”Stan gjorde gott intryck på mig”

”Nyss for vi över bron, Södertäljevattnet är i alla fall fint i solljus/Jag brukar inte göra det, nu tänkte jag lite på dig”.

Balladen ”Tänkte på dej” har en vacker text skriven av Robin Hast. Mellan 2018-2019 bodde han i Brunnsäng i drygt ett år när han hade träffat en tjej från Södertälje.

– Södertälje gjorde ett gott intryck, jag hade dålig koll på stan innan jag började hänga där. Det känns lite som att den hamnat i skuggan av Stockholm på något vis. Vilket känns lite tråkigt. Vi hängde vid ute vid sjön Tullan, mellan Södertälje och Salem, Torekällberget och ute i Viksberg. Vilket ju är superfint. Jag gillar centrum också med kanalen och Maren, säger han.

Robin Hast, 29 år, kommer ursprungligen från Uppsala och har alltid gillat musik. Han fick en akustisk gitarr när han var tolv år och började traggla ackord i ett par år och blev självlärd. Robin tog inspiration av svenska låtskrivare.

– Jag har alltid gillat berättandet. Singer-songwritern Frida Hyvönen samt Matti Ollikainen i gruppen Franska trion gör det där väldigt fint till exempel, och har såklart inspirerat massor, säger Robin Hast, som för att komma vidare med sitt berättande, läste en estetisk linje på gymnasiet, ett konstår på Wiks Folkhögskola utanför Uppsala och därefter en termin dokumentärfoto i Göteborg.

Lyssna på "Tänkte på dej" av Robin Hast

Sedan 2015 har Robin, tillsammans med Peter Wikner, gjort musik, först under namnet ”Oro” då de släppte egna tonsättningar på dikter av Dan Andersson och sedan under namnet Rävnatt. Robin Hast skriver låtarna och sjunger. Han spelar in grunderna hemma och skickar sedan iväg materialet till Peter som grundmixar och ordnar det tekniska.

– Vi gör liksom ganska mycket på varsitt håll i första skedet. När grunden på alla låtar är lagd, brukar vi ses ett par gånger hos honom och slutför jobbet, säger Robin och förklarar att duon jobbar mycket på att få fram känslan i låtarna:

– Då är vi båda två involverade på den konstnärliga fronten. Ibland tar det lång tid att hitta rätt. Ibland går det snabbare.

Deras första EP ”Är du rädd” kom 2018 och förra året kom ett album under titeln ”Utan balans”. Däremellan hann duon ge ut ett par singlar och nu kommer alltså deras nya EP ”Nätterna och du” med fyra låtar, däribland ”Tänkte på dig”. Men fortfarande har de inte spelat live och har heller inga planer på det i nuläget.

– Nej, men kanske någon gång framöver, säger Robin Hast som redan är inne på ett nytt projekt som kan mynna ut i något till hösten:

– Jag är kreativ av mig och behöver helt enkelt ha något på gång.