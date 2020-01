Här är nya förslaget för gamla IP – färre lägenheter men fortfarande upp till fem våningar

Det förra förslaget för bostäder på gamla idrottsplatsen möttes av kritik från såväl grannar som politiker. ”Det känns tveksamt att bygga fem våningar i ett villaområde och bredvid en förskola”, sade Nykvarnspartiets ordförande Karin Wallin i LT för ett år sedan.

Nu finns ett nytt förslag, framtaget av kommuntjänstemännen och bostadsbolaget HSB. Det är HSB som så småningom ska bygga lägenheterna.

• Två huskroppar har tagits bort, ett femvåninghus mot Gammeltorps förskola i norr och ett tvåvåningshus nära entrén till folkparken i sydöst.

• Husen mot Dammstugevägen i väster och husen i söder byggs fristående i stället för länkade.

• Antalet lägenheter blir 90–100. Tidigare har det talats om upp emot 140.

• Den södra parken, mitt emot entrén till folkparken, utökas.

Även om femvåningshuset har tagits bort handlar det fortfarande om byggnader på upp till fem våningar. Detta eftersom två hus planeras bli fyra våningar höga, men få en etagevåning som ett femte plan. Även de flesta tre- och tvåvåningshusen kan få etagevåningar, som alltså som hör till underliggande lägenheter. Etagevåningarna får täcka högst en tredjedel av husen.

Skulle du säga att det handlar om stora förändringar i det nya förslaget, Anders Jonsson, planarkitekt på Nykvarns kommun?

– Nja, bebyggelseidén är densamma. Men det hela blir mindre påträngande för grannarna. Närmast dem blir det två våningar. Jag tror inte att kvarteret kommer att upplevas som lika massivt. De högre husen med femvåningsinslag kommer knappt att synas från vägen utanför.

På senaste mötet beslutade kommunstyrelsen att ställa ut förslaget för så kallad granskning, vilket betyder att alla som vill får lämna in synpunkter.

LT har inte lyckats nå Nykvarnspartiets Karin Wallin för en kommentar om det nya förslaget. Partikollegan Leif Zetterberg som också var mycket kritisk för ett år sedan är mer positiv i dag.

– Mycket har blivit bättre. Man har tagit bort ett femvåningshus, området har blivit luftigare och grönytan framför entrén till folkparken större.

Förslaget kan förfinas ytterligare, men Nykvarnspartiet hade inte släppt ut den för granskning om man inte hade accepterat det, konstaterar Leif Zetterberg.

Även andra politiker som LT har talat med är nöjda med förändringarna.

– Det får man säga om HSB – de har lyssnat på kritiken. Det nya förslaget är mycket bättre än det tidigare. I grund och botten tycker jag att man kunde ha gjort något annat på platsen, som ett äldreboende, men det nya förslaget är acceptabelt, säger Mats Claesson (SD).

Märtha Dahlberg (S) är också positiv.

– HSB har tillmötesgått väldigt många önskemål från både kommun och boende runt omkring. Det blir tvåvåningshus mot Dammstugevägen och inget femvåningshus mot förskolan. Det blir en kommunal gata rakt igenom, vilket gör att vi får ett öppet område. Vi tycker att det blir jättefint, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP) ser inte några problem med att bygga upp till fem våningar så som förslaget ser ut.

– HSB har gjort ett fantastiskt jobb med att anpassa sin plan enligt de synpunkter som kom in under samrådet. Området har öppnats upp och husen smälter in i miljön på ett bättre sätt, säger han.

Granskningsperioden inleds preliminärt i slutet av februari eller i början av mars. Just nu är tillfälliga förskolepaviljonger placerade på en del av gamla idrottsplatsen.

