Här är journalisterna som gör LT

Mattias Holgersson, familjeredaktör och reporter, har jobbat tretton år på LT

– Finns det en lokaltidning i Södertälje? Så tänkte jag under vårvintern 2008, när jag som frilansande nyhetsfotograf var på jakt efter sommarvikariat. Jag blev snart varse. Södertälje är inte den förort till huvudstaden som många Stockholmare tror och den anrika tidningen LT firar faktiskt 160 år i år. Södertälje har passerat över 100 000 invånare och är en av Sveriges större städer. Det vet inte vi som sällan rör oss utanför huvudstadens tullar.

Jag fick ett kort vikariat på LT under våren 2008, och jag blev kvar. Den 21:a april i år fyllde jag inte enbart 60. Jag kunde också fira 13 år på Länstidningen i Södertälje. Och som jag har lärt mig om Södertälje! Bilderboken har skolat mig om Södertäljes historia, och kultur- sport- och nyhetssidorna om det som är aktuellt.

Jag pendlar till Södertälje varje dag från Stockholm. Men Södertälje är lika mycket hemma för mig som min gata i stan. Jag har lärt känna en stad med en stark identitet, med en fantastisk historia och med så många trevliga och intressanta invånare som jag dagligen får möta. Jag kan bara säga – tack!

Elias Zazi, kulturredaktör, har jobbat elva år på LT:

– Mamma bad mig alltid tvätta ansiktet för att få bort trycksvärtan som hade blandats med svetten efter att ha delat ut LT på somrarna. Då kunde vi också läsa tidningen på frukostbordet. Det var i början av 80-talet och mina första minnen från LT. 20 år senare började jag recensera musik för samma tidning och i juli 2010 skrev jag som reporter min första artikel för tidningen.

Ett tydligt minne från min första dag här var den kaosartade redaktionen med reportrar som pratade i telefon och som gick fram och tillbaka till nyhetschefen. Redaktionschefen hade berättat för mig att somrarna är lugna och att jag kommer att få en lugn introduktion i tidningarnas värld. Nu trodde jag att jag hade hamnat i en filminspelning. Framåt lunch vågade jag ut mig från mitt rum för att fråga.

Två personer hade skjutits ihjäl i Ronna.

Leif Granlind, reporter, har jobbat sju år på LT:

– Efter 14 hektiska år på Stockholmstidningarna fick jag äntligen börja på en lokaltidning igen, det var ju på en sådan jag började när jag efter sommaren 1995 klev in på Enköpings-Posten.

Jag har alltid haft i bakhuvudet att jag ville jobba på LT i Södertälje med tanke på närheten till Stockholm och eftersom jag hållit på stadens hockeylag sedan 1984.

Det där sistnämnda kanske jag inte borde outa då jag har jobbat flera år på LT-sporten men jag ser det som en chans att berätta om hur det att vara en objektiv journalist. Det ska inte märkas vad man tycker privat. Jag röstar ju som alla andra men skulle aldrig komma på tanken att gulla med det partiet lokalt om jag i min nuvarande stimulerande roll som allmänreporter upptäckte oegentligheter där.

När det gäller SSK så tyckte jag att det var en fördel, när man har känslor för ett lag så har man också kunskap om det laget eftersom man är genuint intresserad.

2017/2018 fick jag förmånen att i princip bara följa SSK under en hel säsong, det som kallas beatreporter i USA. En dröm för mig som dyrkar amerikansk sport. Att hitta minst en vinkel varje dag ingick i uppdraget.

En av många fantastiskt roliga utmaningar jag har fått här på Länstidningen.

Karolina Önnebro, reporter, har jobbat elva år på LT:

– Som nyutbildad ung journalist testade jag ett tiotal olika redaktioner runtom i landet. Peppades att göra karriär, helst i Stockholm. Men jag tyckte arbetsklimatet var för hårt där och bevakningsområdena så snäva. Därför sökte jag mig tillbaka till barndomsstaden. På LT fick jag den variation jag gillar, både i jobb och arbetsroller – ibland samtidigt.

– Annandag jul 2012 skulle vara en lugn dag, jag skulle bara sköta webben och rycka ut om något hände. Sjukdomsfall gjorde att jag även behövde redigera – ”inga problem”. Plötsligt kom larmet om misstänkt mord i Saltskog. Det var bara att släppa allt och dra. Jag och kollegan knackade dörr i trappuppgången och pratade med grannar. Tillbaka på redaktionen ringde jag polisen, skrev artikeln och publicerade på webben. Möttes där av arga kommentarer om varför vi var så sena när Aftonbladet redan skrivit. Jag svarade att de hade fler resurser, men vi hade något de inte hade – en närvaro på platsen och nya, egna bilder. Själva kärnan i lokaljournalistik.

Monika Nilsson Lysell, journalist, har jobbat fjorton år på LT.

– Jag avskyr siffror. Bokstäver tycker jag är ganska trevliga att ha att göra med men siffror? Usch.

I mars stirrade jag, som många gånger tidigare, på Scanias bokslutsrapport. Siffrorna anges i både MSEK och MEUR. Steg ett är alltså att bli på det säkra med vad det där M:et står för. Steg två är att översätta Euro till svenska kronor. Och hålla reda på alla nollor.

Efter stor vånda konstaterar jag att ett resultat före skatt på 7827 MEUR är ungefär 78 miljarder kronor. Så det skriver jag i rubriken, på artikeln jag vill vara snabb snabb med att få ut, eftersom Scanias bokslut är en riksnyhet. Puh, jag pustar ut och lutar mig tillbaka i kontorsstolen. Hittar TT:s artikel, som rapporterar att Scanias vinst är på 7,8 miljoner kronor. Jag skriver kvickt en stöddig tweet om hur de räknat fel. För säkerhets skull klickar jag upp bokslutsrapporten igen. Och inser att jag läst ihop fel siffra med fel valuta.

Jag raderar tweeten, ändrar i artikeln, och fortsätter förklara min kärlek till bokstäver framför siffror.

Nellie Pilsetnek, journalist, har jobbat sex år på LT

– Efter att ha avslutat en medieteknisk utbildning och hamnat vilse på vägen, i försäkringsbranschens vassa och lukrativa grepp, blev det tydligt att jag behövde följa mitt hjärta. Trots att journalistbranschen är synnerligen konkurrenskraftig och svår att komma in i – sökte jag som mamma till två blöjbarn, den ettåriga journalistutbildningen ”Journalistik för akademiker”.

Jag hamnade rätt, och kände att jag var i min rätta miljö när jag gjorde två veckors praktik på LT. För mig, kärlek vid första ögonkastet.

Det finns flera jobb som jag alltid kommer minnas, men särskilt ett jobb jag kommer bära med mig, så länge jag har förmågan att tänka klart – det är sista tiden i Marianne Eldebrinks liv, som levt med ALS i flera år. Vi blev vänner, samtidigt skulle jag och min kollega Mathias Jonsson skriva om hennes beslut att avsluta sitt liv på en klinik i Schweiz. Det var minst sagt omtumlande. Men också oerhört fint att få förtroendet och möjligheten att skriva om något så viktigt för våra läsare.

Izabelle Johannisson, reporter, har jobbat ett år på LT.

– Jag aldrig slutat gränslöst fråga främlingar om deras liv och inte heller har jag talang för repetition och rutiner – så att göra karriär på nyfikenheten var självklart.

Jag kom till LT beredd på att kämpa i motvind som Nykvarnsreporter – men blev positivt överraskad av kollegorna och orten jag mötte. Jag har samlat många glada minnen på en kort tid.

Det roligaste hittills?

Ett vattenskidor-reportage. När jag lämnade redaktionen sa chefen att jag måste testa själv. Jag kom tillbaka dyngsur i håret, stolt över mina bilder och mina sju kallsupar. Jag möttes av skratt och insåg i efterhand att vissa krav faktiskt är på skämt – men ångrar inte mitt val att överdriva konceptet av att bli en testa-själv-reporter.

Thomas Leitner, liveredaktör/deskredaktör, har jobbat tio år på LT

– Jag har haft flera olika yrkesroller på LT, men jobbar sedan några år på det vi kallar desken. Där är vi några som sitter och håller koll på vad som händer, skriver de korta supersnabba nyheterna och gör allt vi kan för att LT alltid ska vara först och bäst när det händer något inom vårt område. Det är extremt tillfredsställande när hela redaktionen rullar igång vid stora händelser, alla vet sina roller och arbetet nästan sköter sig självt. Bland mina bästa minnen är sådana tillfällen då LT haft tre eller fyra nyhetsvinklar ute om en händelsen innan våra konkurrenter ens fått ut själva nyheten. Men jag tycker också att det måste finnas utrymme för trams och skoj inom journalistiken. Och jag tycker också det är OK att misslyckas ibland. Mitt allra roligaste minne är just ett sådant. När jag vickade som chef upptäckte vi att det var ostbågens dag samtidigt som det var internationella nutelladagen. Inom en timme hade LT.se ett klipp ute där vår dåvarande chefredaktör doppade ostbågar i nutella och glatt smaskade i sig. Inom en halvtimme var det så klart nertaget igen eftersom det inte stämde. Jag fick ta emot många pikar för det ganska länge efteråt. Pinsamt när det hände så klart, men jag skrattar fortfarande själv när jag tänker på det.

Jesper Hagel, nyhetschef, har jobbat sammanlagt sju år på LT.

– Vid ett tillfälle fick jag föreläsa för en lågstadieklass om hur det är att jobba som journalist. Frågan som direkt dök upp var om jag fick träffa några kändisar. Jodå. Jag rabblade upp namn på artister, sportprofiler och politiker.

Alla i klassen var tysta, tills jag sa att jag också har träffat Sean Banan. Efter den stunden ville alla bli journalister.

Personligen har jag andra minnen som gjort större avtryck. Jag minns speciellt när jag för första gången träffade Saad, som han kom att kallas i reportaget. Han satt i en lägenhet i Ronna där madrasserna låg travade längs väggarna. Han var mager och sjuk. När den första delen av reportaget om hans liv publicerades vällde de in mejl från er läsare, många ville hjälpa med vad de kunde.

Den medmänskligheten och det mötet med honom bär jag med mig än idag.

Tomas Karlsson, politisk redaktör, har jobbat tjugofem år på LT.

– I mars 1996 anställdes jag. Som webbredaktör – den förste någonsin på tidningen. Någon chef hade sett till att säkra domännamnet (lt.se) och nu skulle det hända grejer, sas det. I väntan på att dessa grejer skulle hända fick jag göra annat på redaktionen, sas det också.

Jag har sedan dess jobbat med i princip allt som går att göra på LT i ett kvarts sekel – men inte en enda minut som det jag anställdes för.

Fast en gång var det nära.

En julikväll 2004 ansvarade jag för papperstidningsredigeringen. Klockan närmade sig deadline och allt var klart för tryck. Det var bara jag och sportreportern Jalmar Carlson kvar på redaktionen när det började spraka i polisradion – och det lät inte som det brukade.

Snart stod det klart. Utifrån polisradion förstod vi att fångar på Hall hade tagit gisslan och rymt från fängelset – Tony Olsson var en av dem. Jalmar och jag satte fart. Vi ringde tryckeriet och fick med det vi visste om rymningen på förstasidan, men framför allt – vi såg till att ”redaktöra” webben. Först flera minuter efter lt.se kunde Aftonbladet berätta samma sak.

Marcus Langbrandt, sportjournalist, har jobbat drygt ett halvår på LT.

– Under ett år där de flesta på ett eller annat sätt drabbades av coronan så trumfade jag detta med att gå igenom en oönskad skilsmässa, en cancersjukdom med efterföljande operation, att bli bortvald på arbetsplatsen och att inse att jag var för gammal, tjock och slut för att spela fotboll.

Då kom ett vikariat som en skänk från ovan. Jag skulle få jobba knappt sex månader som sportjournalist på Länstidningen i Södertälje. Det fick vara värt tio mil enkel E4-resa från bostad till arbetsplats, bara det hände något kul igen.

Kul har det varit, även om SSK:s säsong tog slut tidigare än förväntat, att det inte blev något SM-guld för SBBK och att mycket av sporten stått och stampat i coronafarstun. Från första dagen kände jag mig välkommen och uppskattad på ett sätt jag inte gjort på många år och redan innan jag började fick jag runt 100 nya twitterföljare på ett dygn. Inte bara redaktionsledningen utan även läsarna brydde sig om sporten man skrev. Dessutom förlängdes vikariatet från sex till tio månader.

Tack LT och LT:s läsare – ni gav mig glädjen igen.

Björn Sandström, printredaktör, har jobbat fem år på LT

– När jag började på Länstidningen för snart fem år sedan var det mycket tal om tidningsdöden. Papperstidningen hade bara ett par år kvar att leva. Det var nyheter på webben som skulle vara framtidens melodi. Men fortfarande var det (och är fortfarande) många som föredrar att läsa papperstidningen framför att läsa nyheterna digitalt. I en oändlig flod av nyheter är det skönt att någon har hjälpt till med urvalet och att paketerat det på lämpligt sätt. Nu har fem år gått, och antalet prenumeranter av papperstidningen är fortfarande fler än de som nöjer sig med att betala för tidningen på webben. Det tackar jag för.

Torbjörn Granström, kriminalreporter, har jobbat nitton år på LT

– Något av det första som drog till sig mitt intresse när jag anlände LT var assyrier/syrianerna. Snart började jag gräva efter nyheter inom gruppen och reaktionerna kunde bli starka: ”Vad har LT med det här att göra!” Och skrev någon assyrier, ringde arga syrianer, skrev vi syrianer, var det tvärtom. Minns särskilt en dag då jag på förmiddagen fick besök av en företrädare som lämnade en bok som skulle bevisa att assyrier var den korrekta benämningen, bara för att efter lunch få besök av en representant från kyrkan i Geneta med bokserien ”Den dolda pärlan”, som skulle bevisa motsatsen. Efter en tid föll pusselbitarna på plats och mina insikter övergick i förståelse. Det är väl den som berikat mig allra mest som reporter i Södertälje. Mycket som sker här faller tillbaka på den. I dag är namnstriden inte lika het och i dag är det ingen som ifrågasätter om LT ringer och ställer frågor – det har blivit något av en självklarhet. Andra frågor har tagit över. Jag antar att det har med tiden att göra, den lokala integrationen och att alla identifierar sig med Södertälje. Och här spelar nog LT en viktigare roll än vi kanske tror.

Roger Stigell, reporter, har jobbat femton år på LT

– I år har jag varit på LT i 15 år. Jag kan snart betraktas som en relikt här på redaktionen. Relikt – icke att förväxla med ordet relik, en helig kvarleva, exempelvis av ett helgon – som Svenska akademiens ordlista skriver. Dit har jag ännu en bit kvar.

Men 15 år är en lång tid. Lika länge som jag varit på LT, lika länge var jag på en av landets största affärsbanker.

När någon frågar varför jag bytte från bank till den ”långsamt utdöende tidningsvärlden”, då brukar jag förklara att jag i och för sig nästan halverade min lön men i gengäld har jag mer än dubbelt så roligt på dagarna.

Jag började som lokalreporter i Järna, i polisens tidigare lokaler. Redaktionen låg en halvtrappa ned, saknade utsikt och den största ytan upptogs av två arrester med ståldörrar, linoleummatta, vattenslang och golvbrunnar, som luktade illa om man inte spolade i dem med jämna mellanrum.

Sedan många år är lokalredaktionerna avvecklade och jag och mina kollegor sitter samlade i Telgehuset. Här finns inga golvbrunnar jag behöver spola i och utsikten skäms inte för sig. Tittar jag ut ser jag Kringlans gräsbevuxna tak och i fonden Kusens backe. Jag ser till och med lite av kanalen och båtarna som passerar.

Mathias Jonsson, Nykvarns- och Järnareporter, har jobbat tolv år på LT.

– När storföretaget ville krossa tre miljoner ton bergmassor i Taxinge under flera års tid gick de boende i idyllen vid Mälaren samman i en proteströrelse. Det var LT som avslöjade Skanskas planer och under åren som följde skrev jag många texter om Taxingebornas kamp – en kamp som pågick tills bolaget beslutade att ge upp. Som lokalreporter bevakar jag förstås de stora plötsliga nyhetshändelserna, men också de historier som pågår under lång tid. Taxingeexemplet säger mycket om vikten av människors engagemang, men också något om vikten av en lokaltidning som beskriver skeenden ur alla tänkbara vinklar.

Stefan Lindström, reporter, har jobbat ett år på LT

– Jag är på pappret den färskaste nyhetsreportern på LT. Men efter närmare 20 år på Södertäljeposten är jag inte främmande för att leta nyheter i Södertälje. Det mest slående som hänt under den tiden är att redaktionen krympt. När jag flyttade in i LT:s lokaler för över tio år sedan tog tidningen upp två våningsplan i Telgehuset. Det kändes som att det var liv och rörelse i huset nästan dygnet runt. Sedan förra sommaren huserar redaktion och säljare på ett halvt plan. Under större delen av tiden har dock lokalerna ekat väldigt tomma då pandemin gjort att många jobbar hemifrån. Långa stunder kan man vara själv på redaktionen. Frågan är hur länge det blir så.

Carina Sigurdsson Löpp, nyhetschef, har jobbat tolv år på LT:

– För åtta år sedan kläcktes iden om LT-klappen på redaktionen. Vi ville göra något för alla de som inte har det lika förspänt som oss, som inte har stora familjer att fira jul tillsammans med, som får vända varenda krona för att få ihop till hyran och som tvingas förklara för besvikna barn att det inte blir några julklappar i år heller. Vi kontaktade Svenska kyrkan och Pingstkyrkan och startade ett samarbete och en insamling. Tillsammans med er läsare har vi år efter år slagit rekord och i julas fick över 550 familjer julkassar och presentkort. En januaridag för ett par år sedan kom ett brev. Från en dotter som hade knarkat, saknade bostad och jobb. Hon hade för första gången på många år firat jul med sin mamma. De hade ätit julmat, gett varandra varsin julklapp och försiktigt, försiktigt börja laga sin sedan många år trasiga relation. Allt tack vare er läsare. Tillsammans kan vi verkligen göra skillnad – glöm inte det.

Jacob Sjölin, sportreporter, på LT senaste nio åren – och i olika omgångar från 2006:

– Jag såg Zinedine Zidanes infamösa skallning i VM-finalen 2006 på redaktionen. Det har onekligen hänt ett och annat sedan dess. Hur väljer man ett minne? Jag skulle kunna berätta om basketspelaren som hällde sirap på sina pizzor, om när vi tyckte att nattorientering var rätt sport för ett bildreportage, om gången jag blev inlåst och tvingades klättra ut från ABB Arena för att hinna lämna en fotbollstext. Amerikansk fotboll, alltså. Om lokalfotbollstränare som fantiserat ihop drömmål. Om första mötena med en ung David Pastrnak. Om när SSK-fansen invaderade Visby. Eller när jag och Andreas Hanson skulle göra en av våra första livesändningar – men insåg att vi hade glömt elsladden. På plats i Tingsryd. Men det minne som slår ut det mesta kommer från Scaniarinken. Från basketfinalerna 2019. Under en hel vecka pratade alla basket och med 4 500 på läktarna i den avgörande matchen skapades en stämning som jag inte trodde var möjlig på basketmatcher i Södertälje. De där matcherna hade allt. Dramatik, hjältar och inramning. Jag hoppas att vi snart får uppleva liknande matcher igen.