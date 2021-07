Här är förklaringen till helgens problem med Stadsnätet – 21 000 kunder drabbade

På lördagskvällen, vid klockan 20.48, drabbades Telge nät av ett driftstopp som varade till strax efter klockan sex på söndagens morgon. Ungefär 21 000 kunder drabbades.

På sociala medier skrev många under helgen om sin frustration kring det inträffade. Till Telge nät kom ett antal felanmälningar in under stoppet

– Vi förstår att det här är viktigt för kunderna, och vi uppdaterade hemsidan fyra gånger under driftstoppet, säger Malin Pettersson som är kommunikationschef på kommunägda Telgekoncernen.

– Sedan 6.30 på söndagen rullar allt som det ska igen, men kunderna kan behöva kontakta sin tjänsteleverantör om man har fortsatta problem, säger Malin Pettersson.

Hon är medveten om att det kan vara trixigt att som kund förstå vem man ska vända sig till vid problem.

Om man jämför bredbandet med tågtrafiken, så är Telge nät de som ansvarar för rälsen, medan olika tjänsteleverantörer ansvarar för tågen som går på rälsen.

Under måndagen fortsatte Telge näts arbete med att reda ut orsakerna till driftstoppet.

I nuläget står det klart att stoppet var en konsekvens av det omfattande strömavbrott som inträffade på tisdagen den 20 juli.

– Ja, det här kom i efterdyningarna av strömavbrottet, säger Malin Pettersson.