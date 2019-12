HANSON: SSK:s värsta tio år någonsin – det här decenniet vill ingen uppleva igen

När nu 2010-talet snart är över, är det många som väljer att sammanfatta decenniet i media på olika sätt. Så också vi på LT. Basketklubben har varit framgångsrik med sju SM-guld, Södertäljefotbollen har visserligen nu gått ner i den värsta svackan på mycket länge, men fick under det gångna årtiondet även uppleva sin största framgång någonsin.

Men för hockeyklubben var 2010-talet något helt annat.

För SSK, som varje dag bedriver sin verksamhet mellan väggar som det sägs sitta någon övernaturlig förbannelse i, och som i taket hängt upp sju flaggor som påminner om gamla SM-guld, är de senaste tio åren några som man helst vill glömma.

Har egentligen något annat decennium varit värre för SSK? Jag tror inte det.

På 20-talet var det livat värre, 1925 började SSK med ishockey och vann SM-guld direkt. Därefter vann klubben minst ett SM-guld under varje årtionde fram till och med 50-talet. På 60- och 70-talen vann man inga pokaler, men man hörde åtminstone till Sveriges bästa klubbar och låg oftast högt i tabellen.

Och så förstås det mest framgångsrika årtiondet – 80-talet, då SSK vann ett SM-guld, gick till final en gång och semifinal två gånger. Bara en gång på åtta år missade SSK slutspel då.

90-talet blev en enda lång kamp för att ta sig tillbaka efter att ha ramlat ur elitserien 1992, och det lyckades man med under legendariska former 1996.

Efter millennieskiftet tog det bara drygt ett år innan klubben tog sig upp igen, och alla som var med minns hockeyfebern 2005, då SSK nådde semifinal.

SSK började också 2010-talet i högsta serien. Men sedan elitserieplatsen 2011 förlorades, har SSK varit en klubb som kämpat mot just det där som påstås sitta i väggarna och skuggorna från flaggorna i taket.

Med NHL-spelare i laget blev SSK ett topplag 2013, och 2015–16 dominerade man i hockeyettan. Men under normala förutsättningar har SSK lyckats nå sin målsättning en enda gång under 2010-talet.

Och gör man en tillbakablick, och kollar igenom laguppställningar år för år, så fastnar jag för framförallt två saker.

1) Bristen på organisation.

Vilket lett till:

2) En ofantlig mängd dåliga värvningar.

SSK har ju saknat en sportchef under andra halvan av 2010-talet. Mats Kilström inledde decenniet som sportchef, men ville helst inte ha uppdraget. Per Nygårds tog sig an uppdraget och hade det i några år, men även där var det motvilligt mot slutet. Och det är givetvis inte bara deras fel – SSK:s klubbledningar har genom åren haft olika syn på hur organisationen ska se ut, vilka roller som behövs och planerat på olika sätt för att fylla luckorna när de dyker upp.

Och tittar man tillbaka är det bara att konstatera att miljontals kronor har slösats på spelare som inte levererat som förväntat. Inga namn behöver kanske nämnas. Det är svårt att veta var man ska börja. Du som läser har säkert någon egen ”favorit” av spelare som kommit till klubben och misslyckats av olika anledningar.

Därför är 2010-talet ett kapitel att stänga för SSK, och känslan är att klubben redan har vänt blad.

När nu snart 2020 börjar, så är det återigen med framtidshopp. SSK:s nya styre, med ny styrelse, ordförande, klubbdirektör, sportchef och tränare kommer att komma på plats än mer under det nya decenniet.

Kanske blir 2020-talet, då SSK:s hockeysektion kommer fylla 100 år, en vändning för SSK. Sämre än 2010-talet kan det nog knappast bli.

Dessutom hoppas jag att 2020-talet kan bli decenniet då SSK inte bara har ett utan två elitlag i klubben. SSK:s damlag har gått fram riktigt starkt under de gångna tio åren, från att knappt ha funnits alls till att utmana om en plats i högsta serien.

Där är känslan att det bara är en tidsfråga.