HANSON: Pogge-effekt eller inte – nu är det dags för Alexander Sahlin att ta SSK till slutspel

Med Justin Pogge i målet har SSK lyft i tabellen, från att ligga i botten och vara närmast uträknat, till att vara tre poäng från en slutspelsplats.

Har kanadensaren varit helt suverän? Nja – 90,5 i räddningsprocent och 2,38 insläppta mål per match är helt okej statistik, men det finns 13 andra målvakter i serien med ett bättre målsnitt.

Två hållna nollor på tio matcher är värt att lyfta fram. Men sex vinster på dessa matcher är inte heller något som visar att Pogges målvaktsspel enskilt inneburit något enormt lyft för SSK.

Det har definitivt varit bra. Men det kan inte vara omöjligt att ersätta.

När målisen med den karaktäristiska mustaschen nu lämnar Södertälje och drar till tyska storklubben Eisbären Berlin, lär han mångdubbla sin lön, och få en nyckelroll i utmaningen att mätta de många supportrarnas (laget snittar över 12 000 åskådare per match) hunger efter att bli tyska mästare igen, vilket skedde senast 2013.

Bakom sig lämnar Pogge en fallen mantel, en chans för en annan målvakt att ta vid, och fortsätta föra SSK uppåt, till slutspel.

Den som förväntas göra det, är givetvis Alexander Sahlin.

Jag upplever att Alexander Sahlin varit högt värderad av supportrar, journalister (mig själv inräknad) och andra som ser SSK ofta.

Kanske för högt värderad?

SSK-supportrarna har säkert haft ett extra gott öga till "Salle" efter att han varit med och tagit laget upp från hockeyettan, och fått laget att stanna där. Det är också lätt för de som rör sig kring laget att tycka om den sympatiske Gävlesonen, som nu gör sin femte säsong i klubben.

Men pratar man med personer som följer andra klubbar, är det sällan någon som önskar att Sahlin spelade i deras lag. Det är få utanför Södertälje som verkar ha förstått Alexander Sahlins storhet.

Så, hur är det egentligen? Är han en toppmålvakt, eller är han övervärderad?

Innan han kom till SSK hade han ju inte fått fart på seniorkarriären. Några försök i Almtuna gav honom inte den där chansen han sökt som professionell hockeyspelare. Så det blev genom att spela SSK upp i hockeyallsvenskan, som Sahlin skapade sig ett namn.

Bryter man ner hans tid i klubben, säsong för säsong, så finns det faktiskt inte särskilt mycket att klaga på.

Första säsongen blev en succé med uppflyttning till hockeyallsvenskan. Året efter, som nykomling, hade SSK ett svagt lag och blev utspelat, men klarade sig kvar mycket tack vare Sahlins målvaktsspel – han spelade 43 av 52 matcher, och framförallt i kvalet klev han fram som en stor hjälte.

Säsongen 2017–18 var han skadad och spelade nästan inte alls.

Förra säsongen var Sahlin tillbaka, och visade mycket av sin kapacitet. Med 20 vinster på 34 matcher stod för en frekvens av vunna matcher som hörde till toppklassen i serien. Och nästan 92 i räddningsprocent är klart godkänt. Men laget missade slutspelet.

Den här säsongen upplever jag att de positiva tongångarna från SSK:are kring Sahlin har vänts till mer negativa. I takt med att laget förlorat, har även kritiken spillts över på målvakterna. Sahlin var förstavalet, men övertygade inte, och laget låg i botten när Pogge tog över mellan stolparna.

Var det mest på grund av ett kasst försvarsspel, eller borde Sahlin ha gjort det bättre? Det är givetvis omöjligt att ge ett vattentätt svar på det, men faktum är att han trots allt ligger på plats 17 i hockeyallsvenskans målvaktsliga just nu.

Justin Pogge kom in i laget under en period när väldigt många andra förändringar skedde. Att laget höjt sig, kanske har att göra med att de nya tränarna fått ordning på spelet? Flera nya utespelare kom också in i truppen, och har kanske också bidragit mer till lagets framgångar snarare än just målvaktsspelet?

Min bild av Alexander Sahlin är att han är en bra, stabil målvakt som har en trygg spelstil. Han kan göra enorma dunderräddningar om det krävs, men har på det stora hela en målvaktsstil som inte är spretig eller flashig.

Frågan är om han är den där toppmålvakten som kan ta ett lag till slutspel?

Justin Pogge var ju på väg att göra det. Kan Alexander Sahlin ta vid där kanadensaren avslutade och visa att han är en toppmålvakt i den här serien?

Ja, det är helt enkelt upp till honom själv att bevisa det nu.