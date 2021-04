Hanna Marie Björklund: Utmanande tider för Södertäljes centrumhandel

Södertäljes centrum har en utmanande tid framför sig. De branscher som drabbats hårdast av pandemin är besöksnäringen och butikshandeln. Uppmaningarna om att inte vara ute bland andra människor slår direkt mot dem.

Just detaljhandeln var även den bransch som redan innan 2020 stod inför stora omvälvningar. Att handla på nätet istället för i en butik var en trend som växte redan tidigare och pandemin har bara snabbat på utvecklingen. Vilket bland annat den otroligt kraftiga tillväxten av e-handel under 2020 som ledarsidan skrivit om tidigare (2/4) visar.

Restaurangbranschen å sin sida har sina egna utmaningar. Sektorn är en av de med lägst lönsamhet i näringslivet med en avkastning på i snitt två procent. En anledning är de dyra lönerna i Sverige än i exempelvis Storbritannien. Restaurangverksamhet är oförutsägbart men också fyllt med passion och engagemang. Det är också en viktig sektor som väg in på arbetsmarknaden, enligt branschorganisationen Visita anställer den 42 procent utlandsfödda och 27 procent under 25 år. Restaurangsektorn har dock drabbats hårdast av alla under pandemin, med hårda restriktioner. Just eftersom den har så ojämna inkomster har regeringens oförmåga att få ut rätt stöd i rätt tid drabbat företagen hårt.

Den här utvecklingen ger följdverkningar i alla stadskärnor, konkurserna ökar och fler små butiker och restauranger stänger igen.

Även i Södertälje syns utvecklingen med färre öppna butiker och nyligen kunde LT rapportera om att både Waynes coffee på Stora torget med ägaren Gabi Asmar och hans fru (6/4) och krögaren Pablo Muñoz med sin restaurang Mas que tapas (30/3) kommer sälja. De konstaterar att det helt enkelt vid någon tidpunkt blev för mycket jobb, och är tiderna sämre än vanligt kan det bli naturlig att då välja att gå vidare och fokusera på annat.

Om många företagare tar samma beslut samtidigt finns det dock en risk att det sätter permanenta spår i stadsbilden, vilket även påverkar livssituationen för dem som bor i staden. Ju mindre service, desto mindre anledning att ta sig in till centrum, vilket minskar omsättningen ytterligare. När dessutom stora delar av centrum kommer påverkas av det nya hotellbygget kan det bli ytterligare en faktor som gör det mindre attraktivt.

Om man sparar några tior på att handla på nätet, är det värt att göra det trots att sådana köp i förlängningen gör att den lokala butiken kan finnas kvar?

De flesta södertäljebor håller nog med om att en stad vars centrum övergivs blir en tråkigare stad att leva i. Man vill kunna åka in och göra ett ärende, byta batteriet i klockan, plocka upp nya strumpor och ta en fika. Så frågan är då vad som kan göras för att bromsa utvecklingen. Just nu finns det flera svar.

På kort sikt är det viktigt att regeringen får pandemistöden att fungera som tänkt, och att man allvarligt överväger om kortare öppettider för restauranger verkligen är den viktigaste åtgärden för att bromsa smitta.

Lokalt i Södertälje behöver kommunen och privata fastighetsvärdar fundera över vilket ansvar de har för att skapa en lättare situation för stadens näringsidkare, som att skjuta upp hyror.

Slutligen så har dock alla ett eget ansvar att fundera över vilken roll vår konsumtion spelar för vår stadsmiljö. Om man sparar några tior på att handla en vara på nätet, är det värt att göra så trots att det är köp som dessa som i förlängningen gör att den lokala butiken kan finnas kvar? Vi kommer alla ha en roll att spela i hur våra stadskärnor ser ut om tio år.