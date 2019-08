Han vill starta en båtsamverkan för alla klubbar i Södertälje: ”Det behövs en övergripande kontroll”

Anmäl text- och faktafel

Det är en lugn eftermiddag i Södertälje Båtsällskaps hamn när LT hälsar på. Många av medlemmarna har gått tillbaka till arbetet och båtarna ligger längs med bryggorna, om de inte står uppe på land för att göras i ordning.

– Det är ungefär 430 båtar här totalt och vi har ungefär 500 medlemmar, berättar ordförande Mauritz Forsström.

Sedan han tog över som ordförande, i mars i år, har det dock skett en del som har ruckat på båtägarnas lugn. När LT träffar Mauritz var det bara en vecka sedan en hel motorbåt blev stulen och tidigare under sommaren skedde ett försök till inbrott.

Den kvällen var det en bil som kom körandes på gångvägen som går mellan Pershagen och Scania, precis utanför det inhägnade området. Medlemmarna som hade vakttjänst för natten såg att lamporna tändes och tog sig till platsen. Där möttes de personer som försökte få upp en av grindarna genom att fästa ett rep mellan den och bilen. Vakterna lyckades stoppa försöket och personerna åkte iväg.

– De försökte täcka över nummerplåtarna men vakterna lyckades se den ändå, säger Mauritz.

De har också varit med om en del småstölder och Mauritz lyfter fram att det största problemet är att det är svårt för medlemmarna att ha koll på varandra när de är så många. Det är många som lägger till vid bryggorna både dag- och nattid och han uppmuntrar alla medlemmar att gå fram och prata med varandra.

– Man läser mycket om att tjuvarna blir allt fräckare och det har vi verkligen fått se också. Vi satt och åt lunch en gång i klubbstugan när vi såg två personer lägga till vid bryggan och sedan gå och ta två dunkar bränsle innan de gick i båten och fortsatte köra – mitt på ljusa dagen. Det fanns inte en chans att kunna komma ikapp, säger han.

En båtsamverkan över klubbgränserna

Båtsamverkan inom de olika klubbarna har funnits länge. Men sedan Mauritz tog över ordförandeposten har han funderat på andra sätt att höja säkerheten. Han vill skapa en båtsamverkan över klubbgränserna och nu försöker han få med alla båtklubbar i Södertälje kommun för att de tillsammans ska kunna varna varandra och lättare upptäcka tjuvarnas rörelsemönster.

– En av våra funktionärer har arbetat som polis, han tipsade om en app som ägs av Svenska Sjö som man kan använda för det här, så den har jag börjat kika på nu. Jag har också pratat med en coach på den här appen, som tyckte att det lät som en bra idé.

Han lyfter också fram sociala medier som ett alternativ som kan samla båtklubbarna och göra det lättare att kommunicera om vad som försiggår.

– Vaktcheferna från klubbarna skulle kunna ha en gemensam grupp till exempel, det tror jag hade varit bra, fortsätter han.

Mauritz har också börjat ta kontakt med ordförandena i ett flertal båtklubbar i närheten och fått positiv respons för sin idé.

– Jag tänker försöka få med så många som möjligt och jag hoppas att vi snart får ihop ett möte om det, allihopa. Det behövs en övergripande kontroll, helt enkelt, säger han.

Medlemmarna står för vakttjänsten

I Södertälje Båtsällskap är det medlemmarna som står för vakten under kvällar och nätter. Var och en får skriva upp sig på en lista och meningen är att alla ska gå ett pass under sommaren och ett under vintern. Målet är också alltid att det ska vara två som går, för att det ska kännas tryggt.

– Det handlar om att vi syns och hjälps åt att ta hand om varandras grejer, säger Mauritz.

Trots de incidenter som har inträffat under sommaren tycker han inte att det känns som att stölderna har ökat från förra året.

– Det kommer stötvisa händelser och kommer det två stycken på kort tid upplevs det som att det händer mycket, men egentligen tror jag att det har varit ungefär som förra året. Vi har inte fört någon egen statistik men jag upplever inte att det ökar i alla fall och jag tror att vår vaktgång gör mycket, säger han.

Han lyfter också fram medlemmarna och menar att deras engagemang är grunden för att vaktsystemet fungerar.

– Man vill göra rätt för sig, så är det, säger han.

Men han märker också att många blir oroliga efter händelser så som motorbåtsstölden och inbrottsförsöket.

– Många vill ha rörelsedetektorer och kameror. Men jag är osäker på om det hjälper, de som stjäl kan gömma sig för kameran på olika sätt och då ser vi det ändå först i efterhand. Vi gör vad vi kan för att våra medlemmar ska känna sig så säkra som möjligt. Det går inte att luta sig tillbaka och tänka att polisen fixar det, de har annat de måste prioritera och det har jag full förståelse för, säger Mauritz.

– Men oron finns alltid i bakhuvudet – kommer båten stå kvar när jag kommer tillbaka?