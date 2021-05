Hamnens vd går till start up-bolag – ”Fint att se att Telges chefer är eftertraktade”

Nyheten presenterades i ett pressmeddelande från Telgekoncernen på måndagseftermiddagen.

Robert Tingvall har jobbat inom Telgekoncernen i elva år. Först som affärsanalytiker och ekonomi- och finansdirektör. Sedan under fem år som vd för Södertälje hamn.

Den 31 augusti gör han sin sista arbetsdag i hamnen.

– Robert har varit en otrolig tillgång för Telgekoncernen, både som vd och ekonomi- och finansdirektör. Han har arbetat strukturerat med hamnens utveckling och breddat verksamheten så att hamnen har kunnat knyta till sig många nya kunder och uppdrag. Det är fint att se att Telges chefer är eftertraktade, men vi kommer naturligtvis att sakna Robert och hans engagemang och kunskap, säger Telges koncernchef Juan Copovi-Mena i pressmeddelandet.

När Robert Tingvall nu slutar är det för ett jobb inom en helt annan bransch, som marknads- och försäljningschef på företaget Biosorbe som arbetar med olika lösningar för sanering av jord och vatten.

– Jag fick ett erbjudande som var för spännande att tacka nej till och börjar på ett svenskt start-up bolag som bygger på en idé från KTH. En idé som jag ska hjälpa till att rulla ut i Sverige och världen. Efter fem år i hamnen är det dock med vemod jag kommer lämna alla fantastiska medarbetare och kunder, säger Robert Tingvall, i pressmeddelandet.

Under arbetet med rekrytering av en ny VD går Per Fredman, vice vd i Södertälje Hamn, in som tillförordnad vd.