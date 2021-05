Håll ut – snart kommer sommarvärmen till Södertälje

Redan till helgen kommer temperaturen stiga i Stockholms län och sommarvädret kommer göra sin debut i Södertälje. Det blir uppemot 20 grader varmt under tisdagen, varmluften kommer ta fart redan på måndagen.

– Det kommer vara sydliga vindar under nästa vecka och vattnet är fortfarande kallt, så det kommer inte blir lika varmt i Södertälje som på andra ställen i regionen. Det är ett nederbördsområde, lite regn som kommer ske på morgonen som klarnar upp senare under dagen och då kan det bli rätt varmt, säger meterologen Per Holmberg, på Stormgeo.

I Södertälje landar vädret på 15 till 20 grader. Men längre in i landet kan det bli ännu varmare – uppemot 25 grader.

– Södertälje blir ett litet undantag, med lite kallare förmiddagar. Om solen får verka lite kan det bli 20 grader, men det kan motverkas av vinden, säger Per Holmberg.

Så här ser vädret ut i Södertälje vecka 19

Måndag – 15 grader, sol med regn

Tisdag – 20 grader, sol och molnigt

Onsdag – 15 grader, sol och molnigt

Torsdag – 16 grader, sol och molnigt

Fredag – 17 grader, sol och molnigt

Lördag – 15 grader, sol och molnigt

Söndag – 14 grader, sol och molnigt