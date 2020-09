Håglöst SSK överkörda av konkurrenten – efter mardrömsminuter i andra perioden

Det var ett VIK som inte spelat matcher på tre veckor – och knappt tränat på drygt två – som gästade SSK i Scaniarinken på torsdagskvällen. Men vilket av lagen som borde vara i form och vilket som borde vara ur form syntes inte mycket av.

Den första perioden var visserligen både jämn och rätt så tillknäppt, om än med hyfsat tempo för att vara en träningsmatch. VIK tog en tidig ledning när August Tornberg fick skottläge efter att Bobbo Petersson gått omkull och tappat puck, och prickade in ett lågt avslut bakom Alexander Sahlin i SSK-målet.

Men i den andra perioden skulle målkalaset dra igång för gästerna. Fredrik Johansson tryckte upp 2–0-pucken i nättaket, på fin framspelning från August Tornberg. 3–0 kom mindre än minuten senare, när Marcus Bergman fångade upp en retur på ett skott från Simon Åkerström.

4–0 petade Daniel Öhrn in mellan benen på Alexander Sahlin efter att väldigt enkelt ha fått vinna en närkamp framför målet – ett mål som Sahlin borde fått stopp på. Och 5–0 kom av bara farten, när William Wikman utnyttjade nytt slappt försvarsspel från hemmalaget och smällde upp pucken i krysset. Fyra mål på 5.06, och matchen var i allt väsentligt färdig.

SSK reducerade visserligen knappt halvvägs in i slutakten, men det var knappast någon briljans som låg bakom målet. Hugo Gustafsson sköt, Emil Kruse räddade, men returen letade sig in via VIK-kaptenen Fredrik Johanssons ben.

Det skulle ändå bli en femmålsseger för VIK till sist. Med minuten kvar att spela fastställde Daniel Öhrn slutresultatet till 6–1 för gästande VIK – som var klart starkast när de två seriekonkurrenterna mätte krafterna för första gången i år.

Matchens tre bästa spelare:

1. August Tornberg, VIK

Ett fint mål, en ännu finare framspelning, och ett allmänt starkt backjobb. Kommer bli en tillgång för VIK i vinter.

2. Henrik Hetta, VIK

Det har – med all rätt – pratats om Rasmus Asplund. Men den debutant som verkligen visade vilken nytta han kommer göra var Henrik Hetta. Omöjlig att ta pucken av och blytung i forecheckingspelet.

3. Fredrik Johansson, VIK

Det brinner fortfarande i VIK-kaptenen vid 36 års ålder. Få spelade med mer energi i VIK:s återkomst efter coronaavbrottet.

Matchens miss

Kanske kunde matchen tagit en annan väg om Oscar Von Sivers utnyttjat det drömläge han fick tidigt i den andra perioden. Andreas Hjelm gav backpartnern helt öppet mål när han först fintade bort Emil Kruse och sen släppte pucken till Von Sivers – men SSK-kaptenen lyckades på något sätt missa helt öppet mål från bara någon meters håll.

Matchens dåliga slipning

Bobbo Petersson hade det kämpigt med balansen i torsdagens match. Först gick han, förhållandevis ostörd, omkull och tappade pucken i samband med 0–1-målet. Sen gick han, fullständigt ostörd, omkull på den egna blålinjen och gav Lukas Zetterberg fri lejd in mot mål och ett jätteläge.

Matchfakta

SSK–VIK 1–6 (0–1, 0–4, 1–1)

Första perioden: 0–1 (3.50) August Tornberg (Viktor Hertzberg, Rasmus Asplund)

Andra perioden: 0–2 (5.44) Fredrik Johansson (August Tornberg, Viktor Hertzberg), 0–3 (6.26) Marcus Bergman (Alexander Younan, Simon Åkerström), 0–4 (8.08) Daniel Öhrn (Anthon Eriksson), 0–5 (10.50) William Wikman (Jesper Johansson)

Tredje perioden: 1–5 (8.00) Hugo Gustafsson, 1–6 (18.49) Daniel Öhrn (Anthon Eriksson, Alexander Younan.

Skott: 24–41

Utvisningar, SSK: 9x2 min VIK: 5x2 min

Så spelade SSK:

Målvakter: Sahlin (Sjöberg)

Backpar:

Von Sivers – Hjelm

Malmström – Andersson

Petersson – Jansson

Walfridsson

Kedjor:

Heikkinen – Vejdemo – Fagemo

Kahilainen – Bailey – Olesen

Lindbäck – Gustafsson – Dahlström

Alba – Aronsson – Becker

Så spelade VIK:

Målvakter: Kruse (Myrenberg)

Backpar:

Younan – Tornberg

Jansson – Berglund

Nilsson – Åkerström

Ehrnberg

Kedjor:

Zetterberg – Asplund – Hetta

Eriksson – Öhrn – Lunsjö

Hertzberg – J.Johansson – Wikman

Benker – F.Johansson – Bergman