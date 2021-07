Gustav Ericsson: Ett hån mot landsbygden – Sverige står utan landsbygdsminister för första gången sedan 1900

Fredagens presentation av den nygamla regeringen blev ett antiklimax. Ministrarna, som tillsammans med statsministern avsattes i och med att regeringen föll vid misstroendeomröstningen mot Stefan Löfven veckan innan midsommar, räknades upp en efter en i riksdagens plenisal.

Några förändringar blev det inte – utan statsministern lät meddela att statsråden återgår till respektive departement.

Många menar att Löfven i och med detta missade en unik chans att toppa det röda laget inför valåret nästa år.

Men, om inga nya statsråd presenterades – vad händer då med posten som landsbygdsminister?

Får Löfvens bondeoffer Jennie Nilsson (S) komma tillbaka efter sin korta sejour i riksdagen, där hennes röst var tänkt att säkra utgången i statsministeromröstningen i onsdags?

Nej, Nilsson blir kvar i riksdagen. Landsbygdsministerposten återbesätts inte.

I stället blir det Ibrahim Baylan (S), som fick det tillförordnade ansvaret över landsbygdsfrågorna efter Nilssons sorti, som nu får en bredare statsrådsportfölj.

Baylan, han som var skolminister i Görans Perssons (S) regering, och har varit regeringen Löfvens samrådsminister, energiminister och nu näringsminister? Ja, just han.

Hur Baylan ska mäkta med landsbygdsfrågorna, jämte de viktiga näringspolitiska frågorna är oklart.

Visst är det mycket av landsbygdspolitiken som går in i näringspolitiken, och vice versa.

Men Sverige har inte saknat en utpekad landsbygdsminister (som till 2010 tidigare benämndes jordbruksminister) med ansvar över jordbruks-, livsmedels-, skogs-, djur-, same- och fiskefrågor och landsbygdsutveckling sedan 1900 då Sveriges första jordbruksminister, Theodor Odelberg, utnämndes – bortsett från fyra dagar under regeringen Fälldin III då kommunikationsministern Claes Elmstedt (C) klev in som tillförordnad mellan 4 och 8 oktober 1982.

Året är 2021 och nu har Löfven avskaffat den ministerposten. "Landsbygdsfrågor? Nej, de är inte så viktiga längre", tycks vara S-MP-regeringens budskap.

Centerpartiet, som i princip prenumererat på landsbygdsministerposten under tidigare borgerliga regeringar, avböjde för drygt en vecka sedan Moderaternas landsbygdspolitiska paket.

Det var i ett desperat försök från M:s ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson som Moderaterna försökte förhandla till sig centerpartisternas stöd till Ulf Kristersson som statsminister.

I utbyte mot Centerns mandat lovade Moderaterna bland annat fler poliser i glesbygd, utbyggd service och infrastruktur på landsbygden, att avskaffa det generella strandskyddet, stärkt äganderätt och ökad återbäring till kommuner och regioner för vind- och vattenkraftverk.

Klassisk C-politik, med andra ord.

Men Centern sa nej, och valde att släppa fram Löfven som statsminister – igen. Den här gången med motiveringen att Socialdemokraterna lovat C att gå vidare med partsuppgörelsen om lagen om anställningsskydd, stärkt äganderätt och reformerat strandskydd, tre kvarlevor från det inte längre gällande januariavtalet.

Samtidigt sparkar Miljöpartiet bakut och säger blankt nej till Centerns krav om skog och strandskydd – något som kan ställa till det och bli ett hot mot Löfvens regeringsinnehav i höst.

Så, i stället för viktiga reformer för landsbygdens utveckling är det oklart om Centern får någonting alls för att de släppte fram Löfven.

Centerpartiet riskerar inte bara att bli snuvat på landsbygdspolitiska åtgärder; partiet var även med och såg till att en socialdemokratiskt ledd regering kunde komma tillbaka till makten – den här gången utan landsbygdsminister.

Ingen vidare succé för det gamla Bondeförbundet, med andra ord. Förlorare blir vi som bor utanför storstäderna, igen.