Gustafsson: Starkt av SSK – men stora frågetecken kvarstår

Innan hemmamatchen mot Mora tryckte SSK:s tränare Dennis Bozic på att han ville se bättre matchinledningar av sitt lag. Hur det gick? Jo det tog inte ens tre minuter innan Nikita Tolopilo fick använda spaden för att skyffla ut pucken ur eget mål.

Målet kom till efter att Emil Alba slagit en dålig passning i mittzon. Därefter kunde Mora ställa om, enkelt spela runt SSK-backarna och mitt framför mål kunde Gustav Berglund placera in ledningsmålet. Än en gång den här säsongen såg SSK hopplöst långsamma ut i egen zon när gästerna satte bra fart på pucken. I det offensiva spelet fanns det desto fler ljuspunkter, Brett Pollock fortsätter spela smart, Tobias Lindberg går från klarhet till klarhet och Colin Smiths intensitet är avgörande för SSK:s offensiv.

Den andra perioden inleddes med att Nikita Tolopilo gjorde en fin räddning, men returen träffade Oscar von Sivers i ändalykten och efter viss kalabalik hamnade pucken i mål. Ett oturligt mål som kan knäcka krigarandan och skicka ett lag ner i avgrunden. Men det ringdes på målet och domarduon kom fram till att framskenande bortaspelare stört SSK-målvakten och ett ödesdigert tvåmålsunderläge kunde undvikas. Den andra perioden kan liknas med två boxare med dålig guard som byter slag med varandra. SSK lyckades vid flera gånger skapa bra tryck på bortalaget och gräva fram målchanser. Mora kunde tack vare SSK:s svaga spel i defensiv zon sätta Tolopilo på svåra prov. Men inget av lagen hade skärpan att näta i mittenakten.

Sista perioden hann knappt börja innan SSK:s kapten visade vägen när han styrde in Brett Pollocks skott i powerplay. Men glädjen blev kortvarig, bara sekunder senare stormade Moras superkedja fram, Lukas Wernblom slet sig fri från Ludvig Jansson, spelade pucken tvärs genom zonen till Johan Persson som enkelt kunde lägga in ledningsmålet. Men trots stjärnsmällen reste sig SSK, tryckte ner Mora och parkerade i offensiv zon. Till slut fick de också utdelning när Henrik Malmström fångade upp Tobias Lindbergs misslyckade avslut och kunde lyfta in 2-2. SSK visade prov på en stark moral när man hämtar upp underlägen två gånger om. Med den sortens vilja som hemmalaget visade upp i den tredje perioden är mycket vunnet inför fortsättningen av hockeyallsvenskan. Men med det sagt finns det många frågetecken kvar i SSK:s spel.

Offensivt gör SSK en fullt godkänd match där de med sin tyngd och fysiska spel ställer till det för Moras backar gång på gång. Det tillsammans med skickliga spelare som Pollock och Lindberg gör SSK sylvassa i perioder. Med tanke på SSK:s starka offensiv är det frustrerande att konstatera att problemen i den egna zonen fortsätter. När motståndarna har pucken och vrider upp tempot har SSK svårt att hänga med och när SSK väl erövrat pucken är passnings- och dumpspelet för slarvigt och med för låg kvalité. Det här sätter SSK i massvis med problem i egen zon och ett mer effektivt lag än Mora hade straffat hemmalaget betydligt hårdare. Det är något Södertälje måste städa bort om man ska bli att räkna med när den här säsongen ska summeras.

Matchfakta: Hockeyallsvenskan

SSK-Mora 3–2 (0–1, 0–0, 1–2, 0-0)

Första perioden: 0-1 (02.55) Gustav Berglund (Daniel Ljunggren, Lukas Wernblom)

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1-1 (40.30) Emil Alba (Brett Pollock, Andreas Hjelm, 1-2 (40.43) Johan Persson (Lukas Wernblom, Gustav Berglund), 2-2 (45.42) Henrik Malmström.

Fjärde perioden: –

Avgörande straff: Anton Heikkinen.

Skott: 34–31 (7–8, 13–9, 7–13, 7-1)

Utvisningar, SSK: 3x2 . Mora 6x2

Publik:.2327

Domare: Mikael Sjöqvist, Daniel Wessner.

Kringeljakten:

🥨🥨🥨Nikita Tolopilo: Släpper kanske någon retur för mycket. Men gör flera svettiga räddningar när SSK ställde till det i egen zon.

🥨🥨 Brett Pollock: Gör ingen av sina bättre matcher. Men står än en gång för poäng, fjärde raka matchen han producerar för SSK.

🥨 Erik Ullman: En av de få godkände defensiva insatserna i SSK. Fyllde även med i offensiven på ett fint sätt.