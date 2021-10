Gustafsson: SSK:s mentala styrka är imponerande

Att åka till Upplands Bilforum Arena och bevaka ishockey är inte det mest inspirerande uppdraget. Den gamla isladan tillhör en annan tid, och inte på det charmiga Himmelstalundsättet. De få som kommer hit måste pälsa på sig ordentligt för att inte förfrysa ett par tår på kuppen.

Men spelarna på isen verkade inte vara påverkade av de yttre omständigheterna. Lagen bjöd på en trevlig och böljande förstaperiod. SSK hade fina perioder i öppningsakten där de fick rejält tryck på hemmalaget, utan att få håll på duktige Jesper Eliasson i hemmamålet.

Men i SSK:s ambitioner att skapa tryck släppte de till en del omställningar. Där var AIS stundvis skickliga när de fick ner pucken djupt och lyckades därifrån skapa farligheter.

Den andra perioden hann knappt börja innan hemmalaget skickade in 1-1. Ingen plockade upp Andreas Söderberg som smög in i anfallszonen och kunde prickskjuta in 1-0.

Men det blev en väckarklocka för SSK och men behövde knappt två minuter på sig att kvittera genom Albert Sjöberg. SSK låg också på för ett ledningsmål, men Almtuna redde ut stormen. Resten av perioden blev ett ställningskrig. SSK fick dock ett guldläge att koppla ett grepp om matchen efter två klantiga hemmautvisningar. Men SSK:s spel med en man mer var svagt och de lyckades inte förvalta den chansen.

I den tredje perioden fortsätter SSK att äga mycket av spelet. Men Almtunas spelvändningar var vassa. Tillslut fick de också utdelning när SSK-försvararna tittade för mycket puck, tappade en uppsmygande Sebastian Benker som kunde sätta 2-1. Målet kom mitt i ett tydligt spelövertag för Södertälje och ett svagare lag mentalt hade kunnat ge vika efter en sådan kalldusch.

Men årets upplaga av SSK en svårdefinierbar mental styrka. Efter härdsmältan mot Björklöven har laget visat gång på gång att de reser sig efter tuffa motgångar. När spelet inte stämmer är det precis en sådan förmåga som kan rädda många poäng, så blev det också den här kalla kvällen i Uppsala vilket är väldigt imponerande.

Med två minuter kvar tog Södertälje ut målvakten, och fick belöning för desperationen. Andreas Hjelm fångade upp en lös puck, fick oceaner av tid på sig och stänkte in kvitteringen bakom en skymd Jesper Eliasson i hemmamålet.

I straffavgörandet var det återigen Anton Heikkinen som satte pucken i mål, precis som i segern mot Mora. Fredrik Bergvik blev dock matchhjälte när han höll tätt i straffavgörandet.

Matchfakta: Hockeyallsvenskan

AIS-SSK 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0-0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1-0 (21.03) Andreas Söderberg (Sebastian Benker, Viktor Hertzberg), 1-1 (23.35) Albert Sjöberg (Felix Olsson, Erik Ullman)

Tredje perioden: 2-1 (43.43) Sebastian Benker (Viktor Hertzberg, Jacob Svensson), 2-2 (58.33) Andreas Hjelm.

Fjärde perioden: –

Skott: 22–33 (4–10, 8–12, 7–6, 3-5)

Publik: 1011

Domare: Petter Norman, Daniel Eriksson.

Kringeljakten:

🥨🥨🥨Alexander Anderberg: Defensiv gigant. Stod pall för det mesta som Almtuna slängde mot SSK och följde även med upp i offensiven och ställde till oreda för AIS flera gånger.

🥨🥨 Jonathan Harju: Gjorde allt utom mål i dag. Skapade enormt många lägen, med en vassare omgivning hade han kunnat plocka upp både en och två assist.

🥨 Albert Sjöberg: Snabb, jobbig och oförutsägbar i offensiv zon.