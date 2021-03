Grönt och skönt när Järnakonstnärer ställer ut i Hölö

Tidigare har Järna konstnärsförening haft en gul, en röd och en blå samlingsutställning – nu är tiden inne för en grön. Den här gången ställer medlemmarna ut i Hölö kyrkskola de tre återstående helgerna i mars.

Enligt en text på föreningens hemsida speglar vårens utställning den pandemin vi lever i just nu och osäkerheten kring framtiden: ”Grönt liv tar sig an just detta: det som växer fram, förhoppningar och förväntningar om något större och bättre. Kanske är det en pågående omställning många påbörjat sedan förra året, en strävan mot att leva ett enklare liv med mindre stress. Att byta ut hektiskt stadsliv mot landsbygdens öppna landskap”.

Fjorton av konstnärerna ställer ut målade verk och de återstående sex visar upp skulpturer. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåts maximalt åtta besökare vistas i lokalen samtidigt.