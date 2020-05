Gratisträning för ”veteraner” på nya IP – alla över 35 år välkomna

En kall vind blåser över Södertälje IP när Fredrik Anderson plockar fram häckar som ska användas under dagens träning. Han har tränat friidrott i över 15 år och är sedan flera år tränare i Södertälje IF som i dagsläget har flesta aktiva inom just friidrott.

Men dagens träning är inte riktad till aktiva idrottare. Genom satsningen 08fri.masters är målet att få folk att fortsätta träna längre upp i åldrarna. Inom elitidrotten räknas man som veteran från 35 år och får tävla i en egen klass. Så pass unga personer får vara med men målet är främst att träna de som närmar sig pension och ännu äldre.

– Jag har planerat grundläggande rörelser. De ska gå att anpassa efter nivå. Det är främst styrka och balans vi tränar, säger Fredrik Anderson.

Han har valt att kalla det för cirkelträning då det är olika stationer som deltagarna ska besöka för att genomföra olika övningar. Men olikt många cirkelpass på gym, där varje övning går på tid, får deltagarna ta tid på sig med Södertälje IF. Övningen får ta den tid den tar.

– Jag vill att man ska genomföra tre varv i alla fall, säger han efter att ha räknat upp ett tiotal stationer runt löparbanan.

Det handlar om olika steg, hopp, armhävningar och liknande. För att deltagarna inte ska smitta varandra under epidemin så ligger stationerna med stora avstånd.

– Jag jobbar med den grundfysik som vi friidrottare håller på med hela tiden.

Fredrik Anderson berättar att Mattias Sunneborn (en av initiativtagarna tillsammans med Jenny Åkervall) hörde av sig till klubben för att höra om de ville starta en träningsgrupp. Enligt Fredrik Anderson rimmar det väl med klubbens ambitioner. I dag har Södertälje IF medlemmar mellan 4 och 82 år gamla som tränar i sex olika grupper.

Vad var det som fick dig att nappa på frågan?

– Folkhälsan. Allt som vi gör ideellt i idrotten är till för att göra samhället lite bättre, säger Fredrik Anderson.

Samtidigt är steget till att träna vuxna inte så långt från att träna barn.

– Träning med barn som inte har full kontroll på kroppen och träning med vuxna som inte tränat på ett tag är inte så olika. Det gäller att ha koll på armar och ben.

Satsningen på träning för vuxna passar också bra med klubbens ambitioner för tillfället. Sedan Södertälje IP blivit klar har de fått möjlighet att starta lite bredare träning som legat i träda i nästan två år under renoveringen.

I sommar siktar klubben på att ha friidrottsskola. Det ska ske under veckorna 24–26 samt 32 och 33. För att sänka smittorisken kommer klubben att sprida ut barnen även till Fågelkärret och i Kusens backe.

Träningar i Södertälje

Vad: Gratis cirkelträning med Södertälje IF. Ett träningsupplägg med nya övningar varje vecka.

Vem: Riktar sig till "veteraner" över 35 men övningarna anpassas efter förmåga.

Var: Södertälje IP. Under den kalla delen av året kommer träningarna vara inomhus i nya hallen.

När: Varje vecka, torsdagar klockan 10 till 11.

08fri.masters

En satsning på träning för bättre folkhälsa, framför allt bland äldre. Träningen sker genom friidrottsklubbar och plockar moment från friidrotten men är egentligen en sorts allmän träning. Den ska stärka både fysisk och psykisk hälsa.

Bakom det hela står friidrottaren Mattias Sunneborn och författaren och politikern Jenny Åkervall som är framgångsrik inom friidrott på veterannivå.

08fri.masters genomförs med ekonomiskt stöd från Region Stockholms hälso- och sjukvårdsförvaltning.