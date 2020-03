Gnestastjärnan jagades av NIF – värvas nu av SSL-klubben: ”Kommer att passa väldigt bra in”

För en tid sedan namngav Nykvarns IF-tränaren Sebastian Wahlgren ett antal spelare som önskeförstärkningar till herrlaget inför säsongen 2020/21 i allsvenskan.

En av dessa var Daniel Johansson som öst in poäng i division 1 den senaste säsongen. Han stod för 36 poäng på 18 matcher men har tidigare också levererat bra i allsvenskan för Salem. Det räckte för att locka SSL-klubben Växjö Vipers att norpa åt sig backen, som därmed väljer bort spel för Nykvarn.

– I Daniel får vi in en back som kommer att passa väldigt bra in i de tankar vi just nu har kring utvecklingen av spelet. Han är från tiden i Salem van vid mycket dueller en mot en i det defensiva spelet och har dessutom bra spelförståelse och fina handleder för att kunna bidra när vi jobbar för att bli ett mer spelförande lag, säger Växjötränaren Johan Schönbeck till klubbens hemsida.

NIF hade även en viss förhoppning om att locka hem Karljohan Ahlroth från just Växjö inför satsningen uppåt, men han valde nyligen att förlänga sitt kontrakt med SSL-klubben i stället.

Kvar på önskelistan från februari finns nu poängsprutan Filip Karlsson, Onyx, backen Oscar Fondelius, Strängnäs, backtalangen Linus Martinsson, RIG Umeå, och forwarden Simon Westgärds som haft en mer undanskymd roll i SSL hos Växjö.

Nykvarns IF:s herrar slutade femma i allsvenskan som nykomling den senaste säsongen. Sedan dess står det klart att målvakterna Nicklas Larsson och William Wanhainen samt backen Jonas Wiberg har förlängt sina kontrakt. Backen Marcus Lundberg och forwarden Gustav Granlöf har däremot lämnat laget, enligt NIF:s hemsida där nuvarande spelartruppen presenteras.

Även klubbens damlag spelar i allsvenskan nästa säsong och ska inleda en satsning mot SSL. Där har dock ännu inga nyheter om lagbygget kommit.