Gemenskap och hemlagat viktigast i Pingstkyrkans sociala center: ”Kommer ständigt nya människor hit”

Det steks korv i bitar när LT kommer förbi Sociala centret i huset som kallas Humlan. På väggen hänger en platt-tv där en kvintett välkammade och skönsjungande män sjunger kristna sånger på engelska och inramade meningar som ”Bless this house” och ”The most important things in life are not things” är upphängda över matborden.

Elisabeth Edsbäck och Bercin Gökmen rör om i varsin stekpanna, på disken står brickor med färdigbredda smörgåsar under plastfolie och Natalie Malmflod öppnar påsar med färdigskuren sallad.

– I dag blir det korvgryta och spaghetti och i ugnen har vi kyckling med grönsaker och ris, säger volontären Elisabeth Edsbäck, kökets 73-åriga veteran som har varit med sedan soppköket drog igång 2009.

Det blir väldigt god mat. De är väldigt bortskämda

All mat som tillagas i det smala lilla köket på Nedre Torekällgatan i Södertälje är donerad av lokala matbutiker och ett catering- och restaurangföretag. Luncherna som lagas planeras med kort varsel dagen innan, helt enkelt eftersom den utgår från de råvaror och ingredienser som står till förfogande. Och det brukar finnas mycket att välja mellan – frysarna är fulla av kött och under förmiddagen bärs dagens varor in i plastbackar och kartonger: bananer, påsar med paprikor, fläsk, citrusfrukter, isbergssallat, äpplen och stora volymer färdigskivat bröd.

– Vi lagar alltid mat själva eller så får vi restaurangmat som bara behöver värmas. Det blir väldigt god mat, de är väldigt bortskämda, ler Helen Lind Jaktlund, ansvarig för socialt och diakonalt arbete i församlingen.

– Från klockan tio kan man komma in här och sätta sig och äta och i de fall vi har fått väldigt mycket mat så delar vi ut matkassar de kan få ta med sig hem också. Men det viktigaste är just att sitta ner tillsammans och umgås.

Helen tog initiativ till luncherna för tre år sedan då hon började jobba i församlingen. Onsdagssoppa hade då redan serverats sedan 2009 – men hjälpbehovet var större än så. Nu serveras varm lunch och fika varje tisdag, onsdag och torsdag. Ett 60-tal besökare kommer förbi dagligen, men det händer att det kommer 80 personer också, och ibland över hundra för att serveras andakt, bibelord och lunch. Och det finns det beredskap för, maten räcker alltid till.

– Många som kommer hit är naturligtvis väldigt hungriga men det är inte bara därför de kommer hit utan det handlar om gemenskapen också. Många är väldigt ensamma. Ingen ska gå härifrån hungrig eller osedd, säger Natalie Malmflod med eftertryck.

Trots att vi någonstans tänker att vi borde ha skannat av hela underlaget i stan så kommer det ständigt nya personer hit

De kommer folk i alla åldrar från 30 och uppåt, ibland även enstaka barn i sällskap av en förälder. Personer som är uppenbart onyktra eller på annat vis stökiga avvisas och får komma tillbaka en annan dag, men det händer sällan. Majoriteten bland gästerna är män och något äldre. Och varje dag dyker det upp nya ansikten i matkön.

– Ja, och det skrämmer mig. Södertälje är ändå så pass litet och trots att vi någonstans tänker att vi borde ha skannat av hela underlaget i stan så kommer det ständigt nya personer hit. Men det handlar ofta om sådana som precis har flyttat hit eller som nyligen har muckat.

Jag vet vilka som vill ha mannagrynsgröt och vilka farbröder som vill ha ett visst sorts bröd. Det är sådana saker som gör att folk känner sig välkomna hit

Men många av gästerna har kommit att bli välkända ansikten.

– Den här verksamheten är väldigt personlig. Det är viktigt för de som kommer hit att vi känner dem och vet vad de heter. Det händer att jag säger ”Åh, vi har fått in ett par byxor här som jag tror skulle passa just dig”, det betyder mycket att någon har sett dem. Jag vet vilka som vill ha mannagrynsgröt och vilka farbröder som vill ha ett visst sorts bröd. Det är sådana saker som gör att folk känner sig välkomna hit.

Personliga kontakter knyts det många av i lunchsalen. En som kom att stå Elisabeth Edsbäck extra nära var en vänlig och tystlåten man i 65-årsåldern som ofta kom in och åt, svårt märkt av årtionden av alkoholmissbruk. I somras hjälpte hon och församlingen mannen in på ett behandlingshem men för två veckor sedan avled han. Och det var till Elisabeth läkaren ringde för att ge beskedet.

– Det var bara mitt telefonnummer de hittade, han verkar inte ha haft kontakt med någon annan. Men nu efter hans död har vi kommit i kontakt med en vuxen dotter som aldrig hade träffat sin pappa, bara hört en massa negativa saker om honom. Så jag har berättat om hans fina sidor och det tyckte hon om att höra. Både hon och flera av oss från församlingen ska gå på hans begravning i nästa vecka, säger hon.

Vi kan sakna vissa gäster men inser ofta att de har kommit in på ett behandlingshem eller på annat sätt fått ordning på sina liv

Minnesvärda historier finns det gott om bland personalen. Helen Lind Jaktlund minns en riktig solskenshistoria från den gången de blev kontaktade av en privatperson som ville skänka 160 färdiga matlådor. När de kom dit för att hämta maten visade det sig att matlagaren själv var en tidigare gäst i det sociala centret.

– Hon berättade att hennes familj tidigare hade haft krisigt hemma och då hade de fått hjälp av kyrkan. ”Nu vill vi ge tillbaka”, sa hon. Så kan det ju också vara ibland, vi kan sakna vissa gäster men inser ofta att de har kommit in på ett behandlingshem eller på annat sätt fått ordning på sina liv. Inte så sällan kommer tidigare gäster här tillbaka med kassar med kläder de själva vill skänka bort, säger hon.