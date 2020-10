Fula rappet, oroväckande skadan och läckra assisten – när SSK spräckte Björklövens svit

Björklöven hade en perfekt start på säsongen. Sju trepoängare av sju möjliga.

Det blev inte en åttonde – även om det länge såg ut så. SSK fick med sig en poäng från Umeå efter att ha tvingat fram förlängning, trots ett 0–2-underläge efter 40 minuter.

Zach Palmquist gav serieledarna initiativet redan efter drygt sex minuter, när han hamrade in ett slagskott från blålinjen.

Södertälje hade flera chanser att kvittera i powerplay, men hade svårt att få spelet i numerärt överläge att klicka tidigt i matchen. I stället var det William Eriksson som utökade ledningen i andra perioden när SSK tappade markering framför Filip Gustavsson.

Men SSK gav sig inte. Rasmus Kahilainen började spela fysiskt och fick hemmaspelarna att flytta fokus. Måns Lindbäck snurrade elegant in ett powerplaymål efter bara en dryg minut i tredje perioden – och med mindre än åtta minuter kvar kvitterade Ludwig Blomstrand.

Både SSK och Björklöven hade chanser att vinna matchen i powerplay under ordinarie tiden, inte minst hemmalaget när SSK drog på sig en tvåa för att ha haft för många spelare på isen. Men lagen delade poängen och Oskar Steen avgjorde efter en bytesvariant från hemmalaget i början av förlängningen.

– Självklart så skulle vilja få med oss mer. Killarna gör en heroisk kämpainsats. Vi ligger på Björklöven på ett jättebra sätt i stort sett hela matchen. I tredje står vi för spelet. Löven sticker upp när de får sina powerplay. Vi kunde med lite flyt fått in ett mål till. Men som läget var, med underläget och att vi ändå går ikapp, så är vi nöjda med en poäng också, säger Nichlas Falk i C More.

Samuel Fagemo tvingades däremot utgå med skada, efter att ha träffats av en puck i ansiktet i slutet av matchen. I skrivande stund är det ej känt hur statusen är med SSK-forwarden.

Matchens tre bästa SSK-spelare

1. Ludwig Blomstrand

Kvitterade och var oerhört tung för Björklöven att möta. Hade chanser för fler mål, inte minst ett friläge där Daniel Rahimi hakade, höll och slog för att stoppa Blomstrand. SSK-stjärnan har nu sju poäng på de fyra senaste – och poäng i fyra raka matcher.

2. Lucas Carlsson

Tillbaka i laget visar han sina spelmässiga kvaliteter. Trygg med pucken. Fart i benen. Och blick för spelet. Carlsson svarade för två assister och den till Blomstrands kvittering var en delikatess. Perfekt avvägd flipp från blålinjen som landade framför Blomstrands skridskor i slottet. Klass.

3. Rasmus Kahilainen

Inga poäng men retade gallfeber på Björklöven-spelarna och drog med sig flera utvisningar. Tycktes till och med få vissa spelare ur balans och var involverad i det mesta när det hettade till. En inte oviktig faktor bakom vändningen.

Matchens fulaste

Daniel Rahimi gjorde ingen vidare reklam för sig som en ärlig ishockeyspelare. TV-bilderna lämnade inget utrymme för tolkning: veteranbacken slog upp klubben mellan Ludwig Blomstrands ben i slutet av första perioden. Och han hade många slashingar och sena smällar på SSK-spelarna matchen igenom.

Matchens återseende

Noterade ni vem som dömde? Olov Lundqvist. Just det, DEN Olov Lundqvist. Den före detta SSK-backen är numera en hockeyallsvensk domare. Lundqvist, som spelade hockeyallsvenskt med SSK 2016/17, hittade tillsammans med Jimmy Dahmén sju utvisningar på Björklöven – men paret tog samtidigt flera beslut som gick emot Södertälje. Inte minst att Blomstrand inte fick straff vid friläget i första perioden.

Matchfakta

Björklöven–SSK 3–2 e förl (1–0, 1–0, 0–2, 1–0)

Första perioden: 1–0 (6.43) Zach Palmquist (Tyler Vesel, Alex Hutchings).

Andra perioden: 2–0 (29.19) William Eriksson (Gustav Possler, Pontus Andreasson).

Tredje perioden: 2–1 (41.09) Måns Lindbäck (Lucas Carlsson, Andreas Hjelm) spel fem mot fyra, 2–2 (13.08) Ludwig Blomstrand (Lucas Carlsson, Nick Olesen).

Förlängning: 3–2 (60.13) Oskar Steen (Fredric Andersson, Kevin Poulin).

Skott: 32–25 (10–8, 5–7, 16–10, 1–0)

Utvisningar, IFB: 7x2. SSK: 3x2, 1x20.

Domare: Olov Lundqvist, Jimmy Dahmén.

Så här spelade SSK:

Målvakt: Filip Gustavsson (Alexander Sahlin)

Backpar:

Alexander Falk – Evan Bouchard

Andreas Hjelm – Axel Andersson

Henrik Malmström – Bobbo Petersson

Ludvig Jansson

Kedjor:

Ludwig Blomstrand – Lucas Carlsson – Nick Olesen

Samuel Fagemo – Matt Bailey – Anton Heikkinen

Emil Alba – Måns Lindbäck – Carl Becker

Jacob Dahlström – Hugo Gustafsson – Rasmus Kahilainen