Friidrottsvännerna minns sin kamrat: ”Uno Elofsson har kommit i mål”

Uno Elofsson har kommit i mål.

Endast någon vecka efter sin hustru Jorum, orkade inte Uno längre. Båda längtade till sitt paradis i Jämtland, men inte lätt att bestämma resvägarna i alla skeenden, svårt att förutse när ålderskrämporna sätter in. Uno har ju alltid varit ungdomlig och det är svårt att förstå att han inte längre finns till.

Uno var en framstående idrottsman med specialiteten 400 meter. Trots bra motstånd från kanske mest klubbkompisar var han svårslagen i Sörmland. I stafetter var han svår att besegra, detta vittnar om att han fick representera Sverige i dussinet landskamper under 50-talet. Under denna period var Södertälje IF en av landets bästa löparklubbar, och Uno bidrog förtjänstfullt till detta och var under många år medarbetare för VPK inom det kommunala.

Brandkåren var hans arbetsplats under många år och detta bidrog till möjligheten att träna på arbetstid. För SIF fungerade Uno som uppbördskassör för medlemsavgifter, vilket han skötte på ett förtjänstfullt sätt.

För friidrottsvännerna i Södertälje IF,

Gunnar Ehn