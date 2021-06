Fredrik Söderström: ”Just nu har jag ett frågetecken för SSK”

På onsdagen presenterade Fredrik Söderström som ny hockeyallsvensk expert på C More. Och den karismatiske tränaren har redan nu en tydlig favorit inför den kommande säsongen.

Föga förvånande: HV71.

– Det är ofrånkomligt. Men jag gör en skarp reservation, för jag har sett det så många gånger. Det är inte bara att plocka namn. När godispåsen är full av exklusiviteter är det inte bara att välja. Man sätter laget i en utmanande position när det kommer till rollfördelning med många skickliga spelare som kräver sin speltid. Det är inte alldeles givet, säger han till LT-sporten.

Söderström, som coachat i Norge och i Schweiz de senaste fyra åren, lyfter fram Björklöven, storsatsande Västerås och Modo som andra lag för den absoluta toppen i ligan.

Södertälje?

– Just nu har jag ett frågetecken för SSK. Med det man sitter med i dag behöver man några namn till om man ska vara given i topp fem. Det är förmätet att vara kritisk i juni. Det man har känns solitt – men man behöver spetsa till det för att verkligen kunna utmana, säger C More-experten.

Från distans följde Fredrik Söderström, som tränade Oskarshamn mellan 2011 och 2017, ligan den senaste säsongen, när SSK klättrade till en fjärdeplats i grundserien.

– En bra säsong. Inte bara med Södertäljemått mätt utan generellt. Jag som alla har bilden av det klassiska Södertälje. Ens historia är den bästa drivkraften, men också det största oket. Att leva upp till något som är orimligt för stunden kan spöka, säger han.

En av nycklarna den gångna säsongen var powerplayspelet, där SSK hade näst högst procent och gjorde flest mål i grundserien. Nu har laget tappat bärande powerplayspecialister som Nick Olesen, Ludwig Blomstrand och Christopher Bengtsson.

– Ett topp tre-powerplay kan ibland handla om 15 till 20 poäng extra per säsong. Det ersätter man inte så lätt. Ingen tränare har den enkla lösningen på det.

SSK har tappat åtta av nio forwards från de första tre kedjorna. Hur ser du på det?

– Det är aldrig bra. Det är bara att konstatera. Det blir ett steg tillbaka och de hockeyallsvenska klubbarna vet att det sker lite för ofta. Men det kan också vara uppfriskande, och går kanske hand i hand med att en ny tränare kommer in. Ska det ske är det kanske i en sådan övergång.

Mikael Samuelsson valde att inte erbjuda Bengtsson och Blomstrand nya kontrakt. Förvånade det dig?

– Ja, utifrån att det är spelare som varit relativt solida. Men som tränare kan jag säga att det ibland är nödvändigt att få in friskt blod. Om det är för att anpassa till ett nytt sätt att spela eller en ny rollfördelning, där man vill lyfta någon annan. Jag ska inte såga det beslutet. Det kan vara modigt. Från mitt utifrånperspektiv är jag nyfiken på Samuelsson. Jag har förtroende för hans sätt att agera. Det känns modigt.

SSK har plockat in poängspelare från mindre klubbar i ligan i form av Colin Smith, Tobias Lindberg, Jonatan Harju och Felix Olsson.

Frågan är om de kan leverera på samma sätt i ny miljö – och om SSK kan bygga ett topplag runt dem. Söderström är inte helt säker.

– Du träffar en intressant poäng. Det där sker varje säsong, i varje liga. Att man letar efter fynden. Men värvar du i sidled ska du veta att kulturen har betydelse. Träningsmiljön och lagkamraterna. Några kommer att lyckas utmärkt, men någon kommer i andras ögon att floppa. Då är det mer intressant ibland att lägga en slant på de som inte fått ut sin potential. Jag tror inte de kommer vara bärande. Hellre då att lägga en slant där man får vad man betalar för.

Söderström återkommer till det han tycker saknas i SSK:s lagbygge: toppspelare som kan ta tag i spelet i motgång.

– Det handlar om erfarenhet. Att hitta ledare som man kan hålla i handen när det blåser snålt. Det kanske inte SSK har på papper i dag, jämfört med konkurrenterna. För all del så finns det spelare som kan leda. Men det behövs spets, säger han och fortsätter:

– Fast att sitta med ett färdigt lag i maj, det kanske är för att ledningen vill spela golf, annars är det ett projekt som pågår. Hela säsongen. Där har jag sett tendenser i många lag att hålla i en slant för att komma över rätt spelare.

Och hittills är det en värvning som Fredrik Söderström tror kan överraska både SSK-supportrarna och de andra klubbarna i hockeyallsvenskan.

– Gustav Willman Borvik. Honom har jag haft koll på sedan jag lärde känna hans far. Jag har sett honom en del i Norge och med norska landslaget. Han är rivig och spännande. Sedan vet jag inte om han är spelare som gör 40 poäng eller 20. Men det är där, i sådana spelare, man kan hitta de spännande namnen. Jonatan Harju finns det också en uppsida i med rätt system och förtroende.