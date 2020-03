Frälsningssoldaten Christina Sandberg blomsterhyllas

Från Skåne i söder till Norrbotten i norr har lokala florister blomstersmyckat kvinnliga statyer.

I Södertälje har skulptören Gunilla Wihlborgs staty av Christina Sandberg smyckats. Frälsningssoldaten Christina Sandberg utsågs inför millennieskiftet till århundradets Södertäljebo av LT:s läsare och omges i helgen av en sällan skådad färgprakt.

I ett pressmeddelande skriver Interflora, som ligger bakom den blomstrande konstutställningen, att syftet är att belysa den ojämna fördelningen mellan män och kvinnor i det offentliga rummet. Av alla statyer i Sverige sägs i dag bara tio procent utgöra namngivna kvinnor.

– I år smyckar vi återigen kvinnliga statyer över hela landet med blommor för att ge kvinnorna lyskraft och utrymme. Från Charlotte Kalla i Tärendö till Birgit Nilsson i Båstad. De personer som vi sätter på piedestal påverkar allas vår världsbild. Små tjejer och killar måste också kunna se kvinnliga statyer som representerar status, auktoritet och framgång. Vi vill, på vårt sätt och med vår produkt bidra till att ge en rättvis bild av historien, spegla det samhälle vi lever i och inspirera fler kvinnor till stordåd, säger Louisa Blomstrand marknads- och e-handelschef på Interflora.

Under Internationella kvinnodagen, den 8 mars, kommer 20 procent av företagets intäkter från onlineförsäljningen gå till en fond, The power of flower fund, vars syfte är att skapa en kvinnlig namngiven staty under nästa år.