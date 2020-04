Fortfarande problem hos C-sam – hoppas få reservdel under dagen

Bolagets abonnenter drabbades av ett avbrott i internet och telefoni redan under måndagen.

Bolaget har inte gått att nå per telefon och deras hemsida har legat nere sedan dess. Under tisdagen berättade man dock via facebook att en reservdel beställts.

På onsdagsmorgonen berättade man att man fortfarande inte löst problemen och att man hoppas få den beställda reservdelen under dagen.

Det gick strax efter åtta på onsdagen fortfarande inte att komma fram till något annat än en telefonsvarare hos bolaget.

Där gavs beskedet att felet beräknas vara avhjälpt den 22 april, det vill säga idag.