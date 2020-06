Förre guldhjälten stannar hos rivalen: "Vet vad som krävs"

Valter Lindström kom till Södertälje Kings år 2016 och utvecklades snabbt till ett kugge i laget. Men i slutet av sejouren i laget drabbades han av en svår knäskada och tvingades till ett långt uppehåll innan flyttlasset gick vidare till Nässjö inför förra säsongen.

Men efter att coronaviruset bröt ut har 25-åringens framtid återigen sett oviss ut. Nu bekräftar alltså laget att de förlängt den landslagsmeriterade spelarens kontrakt.

– Riktigt kul att vara tillbaka i Nässjö till hösten. Jag trivdes väldigt bra förra säsongen, och jag ser fram emot att vara med från början denna gång. Nästa säsong känner jag kan bli riktigt bra, och jag tror att vi kan bli riktigt slagkraftiga, säger han till klubbens hemsida.

Förra säsongen mäktade han med åtta poäng på 18 spelade minuter innan det abrupta avbrottet.

– Jag vet att han gjorde ett gott intryck på hela staden och klubben. Han kom in under förra säsongen och från första stund märktes det vilken vinnare Valter är. Han älskar att tävla, han vet vad som krävs för att ta SM-guld i Sverige och han har dessutom samlat på sig väldigt mycket rutin och ledaregenskaper under sin karriär, säger tränaren Joakim Källman.