Voff voff! Möt glädjespridarna Ayla och Yoshi – Fornbackaskolans populäraste lärare

Yoshis svarta lockar är om möjligt lenare än de ser ut. Hon låter mig känna på dem innan hon lägger sig i en trött lurvig hög på den mjuka mattan i det lilla skolbiblioteket. Det har varit en lång dag på jobbet som Fornbackaskolans pedagoghund.

– Allt vi gör här bygger på positivitet. Vi bygger mod. Mod att läsa, mod att läsa högt, säger Anna Bågenmark.

Hon är utbildad förskollärare och har jobbat som bibliotekspedagog tillsammans med Yoshi på Fornbackaskolan sedan 2017.

Att komma in i det lilla biblioteket, slå sig ner på mattan och borra in fingrarna i Yoshis päls, hjälper eleverna att må bra i kroppen, förklarar Anna. De som i sitt vanliga klassrum har svårt att sitta still kommer ofta till ro bredvid Yoshi.

– När koncentrationen finns så får eleven chans att ta in ny kunskap. Det kan vara att Yoshi hämtar bokstavspåsarna, eller att vi gömmer godis som vi sedan räknar när Yoshi hittar. Det som är en lek för människa och hund blir direkt en inlärningsstund. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad vi kan göra, säger Anna.

Att gå på extra lästräning för att man inte når målen i svenska är i vanliga fall inte så populärt, utan något som bjuder på motstånd. Men på Fornbackaskolan, där extra lästräning innebär en egen stund hos Yoshi, har det blivit tvärtom.

– Det är få förunnat, något de andra eleverna frågar efter – och så ska det vara, det behöver de här eleverna! säger Anna, och berättar om hur en elev svarat sina klasskompisar att ”det är inte alls orättvist att jag får går till Yoshi, för ni kan läsa och det kan inte jag!".

På Fornbackaskolan finns också sjukgymnasten Helena Hultquist med terapihunden Ayla. De håller till i andra änden av skolan, i lokaler för sjukgymnastik och motorisk träning. Till dem kommer barn från särskolan, som har olika funktionsnedsättningar.

– För barn med flera funktionsnedsättningar kan det vara svårt att själva hitta stimulans. Där kan Ayla hjälpa dem att göra helt nya rörelser, förklarar Helena.

Att vara funktionsnedsatt, och ändå kunna ge kommandon som Ayla lyder, gör något med barnen.

– Det bara lyser om dem, när självförtroendet kommer, säger Helena.

En vanlig övning är att vrida upp handflatan, så att Ayla kommer och lägger sin lena nos i den. Rent fysisk är det en tuff rörelse för många.

– Man kan motivera till så mycket som annars hade varit svårt att motivera barnen till. Och kroppskontakten ger ett oxytocinpåslag. Slappnar barnen av i kroppen är det lättare att göra stretchövningar, som gör att de sitter bättre, och orkar vara koncentrerade längre, säger Helena.

Nakenhunden Ayla har ingen lockig päls att charma med, men en energi och blick som får mig att – som egentligen inte gillar hundar – att le från öra till öra.

– Jag har alltid tänkt att om jag skaffar hund så vill jag kunna jobba tillsammans med den. Som sjukgymnast under 20 år har jag provat olika saker; jag har bland annat jobbat i vatten och med terapiridning, berättar Helena.

Den utbildning som de båda teamen gått på deltid, parallellt med jobbet, tog 1,5 år.

– Jag tror det är bra att det tar lite tid, det ska mogna fram, säger Anna.

Och de fortsätter att utvecklas som team. Här har människorna mycket att lära av hundarna. Yoshi och Ayla till exempel ofta bättre än sina mattar på att känna av barnens behov av integritet.

– Jag har haft väldigt blyga elever här, och då lägger sig Yoshi en bit ifrån, berättar Anna.

En annan gång kom Ayla plötsligt och la kinden emot Anna.

– Det var så häftigt, för jag hade inte uttryckt något i ord, men Ayla kände att jag var ledsen och kände oro.

Helena minns ett annat tillfälle, då hon och Ayla var ganska nyutbildade. Helena försökte locka och pocka på Ayla att hon skulle komma fram och hälsa på en elev.

– Men Ayla gick inte fram, och jag blev nog lite otålig av situationen. Men när jag lyfte blicken såg jag att det rann en tår nedför flickans kind ... Då lärde jag mig att jag måste lite mer på Aylas bedömning.

Fakta: Fornbackaskolans hundar och mattar

Helena Hultquist, sjukgymnast, arbetar tillsammans med sin terapihund Ayla, som är en Xoloitzcuintle, en mexikansk nakenhund.

Anna Bågenmark, förskollärare och bibliotekspedagog, arbetar tillsammans med pedagoghunden Yoshi, en spansk vattenhund.