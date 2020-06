Föreningen förlorade en medlem i corona – nu träffas de utomhus och på distans

I tre månader har Pensionärernas kulturförening haft sina föreläsningar genom olika mötesappar. Nu när myndigheterna tycks ha lättat på restriktionerna och virusets spridning har begränsats något vågar medlemmarna träffas. Men bara ute i det fria och med ett ordentligt avstånd mellan varandra.

– Medlemmarna träffas vanligtvis två, tre gånger i veckan och har olika aktiviteter. Under coronatiderna stoppades allt, säger Nancy Can, verksamhetsledare på ABF som berättar att föreningen grundades för fyra år i samarbete med just ABF.

– Flera av de medlemmarna är redan medlemmar i andra befintliga föreningar, men det här blev en annan sorts sammankomst som har pensionsåldern som gemensam nämnare. Medlemmarna är en blandning av människor från Syrien, Irak och Libanon och några kom hit till Sverige redan på 70- och 80-talet medan andra bara har bott här ett fåtal år.

Medlemmarna tillhör alla möjliga yrkeskategorier som läkare, snickare, lärare, bilmekaniker, ingenjörer och advokater och som en sorts erfarenhetsutbyte brukar de föreläsa för varandra i olika ämnen. Detta när de inte tar in externa föreläsare. Nancy berättar att medlemmarna föreläser bland annat om sina respektive yrken och ämnen de har arbetat med tidigare.

– Deras kunskaper från hemlandet blir alltså hörda även i det nya landet och de pratar om allt från historia och politik till hälsa och friskvård. De hade en föreläsning om corona redan innan viruset spreds så här och slog ut hela samhället, säger hon och berättar att en medlem som tillhörde en av riskgrupperna gick bort i corona i april.

Läs också: Daniel Johnston om tunga jobbet att bygga upp kulturen efter corona

I normala fall håller Pensionärernas kulturförening till i en lokal i Hovsjö, men under corona har föreläsningarna hållits genom mötesappar som Whatsapp och numera även genom andra sociala medier.

– De här apparna har blivit ovärderliga under coronakrisen när vi inte kan ses i våra lokaler. Här har vi kunnat fortsätta hålla föreläsningar och debatter mellan medlemmarna, säger Ghassan Chamoun, sekreterare i föreningen.

Just i dag när LT hälsar på ses medlemmarna i Genetafältet där de har satt sig på metersavstånd från varandra. Medlemmen Marwan Kass Elias föreläser om judendomen.

– Det kom en förfrågan om föreläsningar om några av de olika religionerna som finns i Qamishli. Där levde vi i harmoni med ett tjugotal olika religioner och jag valde att berätta om judendomen och dess historia, säger Marwan Kass Elias som tidigare också har föreläst om Islamiska staten (IS).

Bland åhörarna finns Heyam Chahrestan från Qamishli i Syrien. Heyam har bott i Sverige i fem år och varit medlem i föreningen i två av dem. Efter att hon läst svenska jobbade hon som elevstödjare på lågstadiet. Hon gick med i föreningen för de aktiviteter som görs där, bland annat kulturella föreläsningar, sociala evenemang och de utflykter som främst går till olika museer i Stockholm.

– Jag gillar att besöka museer och vill lära mig så mycket som möjligt om Sverige och landets kultur. Det är ett intresse jag har och så tillhör jag ju det här landet numera, säger hon.

Eldsjälen bakom föreningen är Matin Malki som också är ordförande. Medlemmarna talar väl om honom och förklarar att det är han som ligger bakom det mesta som sker inom föreningen.

– Under coronatiden har han hållit sig på distans då han tillhör åldersgruppen över 80 år. I dag var han med på föreläsningen genom Facetime, säger Ghassan Chamoun.