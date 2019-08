Folkmusiken möter barocken när Erik och Kristine skapar i stunden

Anmäl text- och faktafel

De flesta brukar tänka på midsommar och folkdräkter, men jag står alltså i en lägenhet i Stockholm och övar Bach fem timmar om dagen.

Uppväxt i en musikfamilj i Umeå var det länge fiolen som var Erik Rydvalls instrument. Tills han var 17 och hade så pass ont i ryggen av allt övande att han var tvungen att se sig om efter något annat att spela på. Valet föll på nyckelharpan och tur är väl det, förälskelsen håller fortfarande i sig när han nu kommer till Järna kulturfest tillsammans med Kristine West på tvärflöjt.

– Nyckelharpan spelades ju runt om i Europa på medeltiden men dog sedan ut nästan överallt utom i Uppland. Men det är fortfarande ett okänt instrument, även i Sverige. De flesta brukar tänka på midsommar och folkdräkter, men jag står alltså i en lägenhet i Stockholm och övar Bach fem timmar om dagen. Det är inte det man förknippar med nyckelharpa direkt, säger han och fortsätter:

– Det är ett otroligt fascinerande instrument. De som kommer till Järna för att se oss kommer att bli förbluffade över allt man kan göra med en nyckelharpa.

Nyckelharpan är som gjord för just barockmusik och för Bach även om den ändå aldrig har varit avsedd för det

”Oss” är han själv och flöjtisten Kristine West, duon gifter ihop svensk folkmusik med barockmusik (en musikalisk tidsepok från slutet av 1500-talet till mitten av 1700-talet). Två egentligen vitt skilda musikstilar som vävs samman akustiskt. Erik Rydvall utlovar ett program med både renodlad barockmusik och renodlad folkmusik – men allra mest en blandning av de två.

– Barockmusik är fantastisk – det går inte att motstå att göra en spelmanstappning på den här musiken med just det här instrumentet! Nyckelharpan är som gjord för just barockmusik och för Bach även om den ändå aldrig har varit avsedd för det. Min instrumentbyggare har dessutom lyckats bygga ett instrument som ger helt nya spelmässiga förutsättningar för just barockmusiken.

Duon är inte ängslig för att testa olika sätt att närma sig de 400-åriga musikstyckena, så länge det görs med respekt och nyfikenhet lägger de till exempel gärna till egna stycken till det redan skrivna.

– Publiken kan förvänta sig är att möta två väldigt nyfikna musiker som inte är räds att skapa något nytt i stunden, något som bara kommer ske just där och då.

Barock på folkmusikvis

Vad: Duo West/Rydvall

Med: Flöjtisten Kristine West och Erik Rydvall på nyckelharpa.

Var: Överjärna kyrka.

När: Lördag 17 augusti klockan 19.

Om: Två musiker med förankring inom både folkmusiken och barockmusiken i ett akustiskt program med utgångspunkt i J S Bachs musik för soloviolin och soloflöjt väver de samman barockmusik med musik ur svenska spelmansböcker och med nyskriven musik sprungen ur dessa båda musikaliska traditioner.