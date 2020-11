Fantastisk framspelning och läckra mål – när SSK krossade Kristianstad

SSK hade en fin onsdagskväll i Skåne. Laget krossade Kristianstad på bortais och vann med 9–1.

Södertälje fick en fin start på matchen. Gästerna tog kommandot i mitten av den första perioden och skapade chans efter chans. Efter drygt tio minuter kunde Nick Olesen göra 1–0 till SSK, när han blev helt ren framför mål. Fyra minuter senare kom 2–0. Hugo Gustafsson hittade fram med en fin passning till Måns Lindbäck, som fick ett friläge och stänkte in pucken.

Men innan den första perioden var slut så fick Kristianstad kontakt. Hemmalaget reducerade till 1–2 i powerplay.

I den andra perioden dödade SSK matchen. Gästerna gjorde tre mål inom loppet av tre och en halv minut och gick ifrån till 5–1. Och det var tredjekedjan med Gustafsson, Lindbäck och Blomstrand som visade vägen, genom att stå för två av målen i mellanakten.

Efter det fortsatte SSK att köra över skåningarna. Södertälje gjorde fyra mål till i slutperioden och såg till att slutsiffrorna blev 9–1.

Matchens bästa SSK-spelare

1. Hugo Gustafsson

Gjorde nog sin bästa match den här säsongen. Bidrog med mycket energi och skapade lägen för sina kedjekamrater. Framspelningarna till både 2–0 och 4–1 var riktigt läckra. Tre assist blev det för talangen.

2. Måns Lindbäck

Stod för två mål och bidrog med mycket i SSK:s hetaste kedja i matchen. Blev stor matchvinnare tillsammans med Gustafsson.

3. Nick Olesen

Låg bakom mycket och stod för ett mål och två assist. En imponerande insats av dansken, som med lite tur hade kunnat göra ännu fler poäng.

Matchens passning

Hugo Gustafsson stod för en läcker framspelning till SSK:s 2–0-mål. Södertäljecentern fick pucken i mittzon och hittade fram med en perfekt passning till Måns Lindbäck, som blev helt fri och gjorde mål. Kristianstads försvarsspel kanske inte var det bästa, men det ska utnyttjas också och det gjorde verkligen Gustafsson.

SSK:s favoritmotståndare?

SSK verkar ha hittat sin favoritmotståndare i Hockeyallsvenskan. För en månad sen vann Södertälje med 6–0 borta mot Kristianstad och nu blev den ännu större segersiffror. ”Can we play you every week?” är en känd ramsa i Fotbollsengland, och så känner nog SSK om KIK.

Matchfakta

Kristianstads IK–SSK 1–9 (1–2, 0–3, 0–4)

Första perioden: 0–1 (9.58) Nick Olesen (Axel Andersson, Lucas Carlsson), 0–2 (14.09) Måns Lindbäck (Hugo Gustafsson), 1–2 Powerplay (16.17) Erik Santesson (Johan Lundgren, Kevin Wennström)

Andra perioden: 1–3 (10.34) Ludwig Blomstrand (Hugo Gustafsson), 1–4 (13.14) Måns Lindbäck (Hugo Gustafsson), 1–5 (14.02) Emil Alba (Samuel Fagemo, Evan Bouchard)

Tredje perioden: 1–6 (6.30) Lucas Carlsson (Nick Olesen), 1–7 (7.08) Emil Alba (Samuel Fagemo), 1–8 (13.57) Alexander Falk (Evan Bouchard), 1–9 Powerplay (19.18) Måns Lindbäck (Andreas Hjelm, Nick Olesen)

Skott: 30–28 (10–12, 16–9, 4–7)

Utvisningar, KIK: 5x2, 1x5, 1x20. SSK: 5x2, 1x5 1x20.

Domare: Kristoffer Folkstrand, Filip Sandstedt.

Så spelade SSK:

Målvakter: Filip Gustavsson (Alexander Sahlin)

Backar:

Evan Bouchard – Alexander Falk

Andreas Hjelm – Axel Andersson

Henrik Malmström – Oscar von Sivers

Bobbo Petersson

Forwards:

Matt Bailey – Lucas Carlsson – Nick Olesen

Emil Alba – Lukas Vejdemo – Samuel Fagemo

Ludwig Blomstrand – Hugo Gustafsson – Måns Lindbäck

Jacob Dahlström – Emil Aronsson – Rasmus Kahilainen

Simon Andersson