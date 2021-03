Falk reagerar starkt: ”Aldrig varit med om det tidigare – väldigt illa”

SSK var redo att åka upp till Väsby för bortamöte i Renew Arena. Så blev det inte. Under onsdagseftermiddagen meddelades det att matchen i stället skulle spelas i Scaniarinken – alltså Södertäljes hemmaborg.

Säkerhetsläget runt ishallen i Väsby ansågs inte tillräckligt stabilt för att genomföra matchen där, detta efter att kommunala vaktmästare både misshandlats och utsatts för hot – något Expressen var först med att rapportera om.

SSK:s tränare Nichlas Falk, som varit med om det mesta efter alla sina år i svensk hockey som spelare i Djurgården, skakar på huvudet när samtalsämnet kommer på tal efter Södertäljes 4–3-seger efter straffar.

– Det är väldigt illa och inte alls okej. Jag har aldrig varit med om något sådant här tidigare. Det är ju en sak om isen går sönder och att matchen därför inte kan spelas, men på grund av misshandel och hot? Nej, det är jättetråkigt, utbrister 50-åringen.

Väl i Scaniarinken fick SSK inte alls spelet att stämma i de två första perioderna, men i tredje bjöd Väsby laget på både ett och två frilägen som Ludwig Blomstrand och Rasmus Kahilainen inte var sena att utnyttja. Södertälje gick från underläge 0–1 till 2–1-ledning inom loppet av några minuter. När sedan Christoffer Bengtsson nästan per omgående efter ledningsmålet utökade till 3–1 kändes poängtapp långt borta, något Falk också håller med om.

– Vi fick en bra start på tredje där vi gick ut med en hårdare press, vilket var anledningen till att Väsbyspelarna blev stressade. Vi hade det under kontroll, men så kontrade de in 2–3 lite från ingenstans och det var inte okej från vår sida att släppa in ett sådant mål, säger Falk och utvecklar.

– Vi behöver kunna värdera sådana lägen bättre. Vi behövde inte chansspela där, vi behövde inte jaga mål. Fem sekunder innan de gjorde det där målet hade vi pucken under kontroll. Vi måste lära oss av det här.

Det blev till sist seger efter straffar där Christoffer Bengtsson satte det matchavgörande målet. Just Bengtsson har varit en av lagets bästa spelare sedan comebacken från skadan som höll honom borta från spel i åtta matcher. Falk överraskas inte av anfallarens omedelbara succé.

– Jag vet vad han kan och innan skadan var han inne i en uppåtgående kurva där han hade hittat rätt. Det är en nog en anledning till att han gör det så pass bra nu direkt efter skadan. Han är viktig för oss, inte minst i offensiven med sin fart, sitt skott och sättet att nosa upp chanser.

En bärande offensiv spelare som däremot saknades mot Väsby var Nick Olesen. Nichlas Falk vet inte om dansken kan spela mot AIK på lördag.

– Han har fått en överkroppsskada. Vi tar det dag för dag. Vi får se vad som händer.

Hur viktig är han för er?

– Han leder vår poängliga så det är klart att Nick är viktig för oss och att det är ett avbräck att han är borta, men det finns andra som då kan steppa upp i stället.