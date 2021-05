”Ett mörker vi inte har råd med” – Tamsons hårda ord om fuskåkandet under pandemin

SL har just sammanställt sin årliga fuskrapport och den pekar på en rejäl uppgång i antalet som åkt kollektivt utan att betala för sig.

Under förra året skrev kontrollanter ut drygt 32 000 tilläggsavgifter, ungefär lika många som under 2019 fastän antalet resande minskade kraftig och man genomförde färre biljettkontroller, under en lång period inga alls.

Enligt rapporten ökade plankningen med 290 procent, det vill säga nästan tredubblades. Plankningen beräknas ha kostat 750 miljoner kronor.

– Det är hårresande siffror. En trekvarts miljard hade gjort mycket för att utveckla och rusta upp kollektivtrafiken i ett läge då vi blöder pengar som följd av pandemin, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL, i det pressmeddelande moderaterna i regionen skickat ut om saken.

Enligt rapporten reste var fjärde resenär utan att betala under juli månad.

Hårdast drabbad är kanske inte så förvånande busstrafiken där det under större delen av förra året på många bussar inte krävdes att man visade biljett när man gick ombord. Det gick heller inte att lösa biljett hos busschauffören, något som retade många resenärer under perioden.

Kristoffer Tamsons är dock tvärsäker i sin tolkning av siffrorna.

– Fusket ombord på våra bussar ökade med hela 1000 procent i fjol och vissa dagar reste uppemot 8 av 10 utan att göra rätt för sig. Det var inte ett stolt ögonblick i kollektivtrafikens historia. Fjolåret präglades av ett mörker vi inte har råd med i år, säger han i pressmeddelandet.

Nu planerar regionen att fyrdubbla antalet biljettkontroller jämfört med förra året – som dock alltså var ett år med ovanligt få kontroller – dessutom vill man ha fler riktade kontroller.

Tamsons vill också att regionen får möjlighet att skärpa straffen för den som blir påkommen med att planka flera gånger.

– Steg för steg ska vi ta tillbaka kollektivtrafiken till det hederliga Stockholm. Biljettkontrollerna ska fyrdubblas jämfört med i fjol och fler riktade kontroller ska genomföras. Samtidigt måste lagstiftarna ge oss möjlighet att själva bestämma nivån på tilläggsavgifter, att kunna skärpa påföljderna vid återkommande plankning och se över möjligheterna att utdöma andra påföljder än böter, säger han.

Fakta / Fuskrapporten

SL sammanställer varje år siffror kring fuskåkande på SL-traiken.

Förra året beräknar man att kostnaderna för fuskåkande var 750 miljoner kronor, drygt 480 miljoner kronor mer än 2019.

Fusket i SL-trafiken 2020 bedöms uppgå till 12 procent vilket är en ökning med 290 procent jämfört med föregående år. Fusket på buss bedöms ha ökat från 1,6 procent 2019 till 18 procent 2020, en ökning med över 1000 procent.