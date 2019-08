Entreprenören som blivit tjenis med Artistsverige: ”Kulturlivet skulle aldrig funka utan eldsjälar”

Anmäl text- och faktafel

LT:s kulturpris har delats ut sedan 1988 och bland pristagarna finns namn som Peter Asplund, Lena Lindell, Magnus ”Mankan” Nilsson och Johan Boding. Priset ges i tre format; kulturpris, eldsjälspris och debutantpris. Eldsjälspriset 2019 går till Lars-Gunnar Thor som själv anser att kulturlivet aldrig skulle funka om det inte fanns eldsjälar.

Vad driver dig till att vilja arrangera exempelvis konserter?

– I botten ligger säkert en nyfikenhet att skapa något från en idé till ett genomförande, och att kunna se resultatet om det blev som jag hade tänkt. Det gäller inte bara konserterna på Idala, utan allt jag gör. Att det blev konserter just nu är väl ett resultat av olika omständigheter som har gjort att det ”bara” blev så, säger Lars-Gunnar som tror att orsaken till att han hinner med engagemangen i Con Forte, Idala, Södertäljeoperan och familjen kan vara hans förmåga att kunna organisera och blanda (sälja in idéer) in människor så att de känner sig delaktiga.

Priset delas ut nu på fredag 23 augusti klockan 17.45 vid stora scenen under Södertäljefestivalen. När LT ringer för att meddela om priset blir Lars-Gunnar glad och överraskad och undrar vad han ”gjort för något som resulterar i en så fin utmärkelse”.

Men priset gör inte att han kommer att trappa ned sina aktiviteter och just nu är han och Södertäljeoperan i fullgång med repetitionerna inför musikalen ”Trollkarlen från Oz” som har premiär den 20 oktober på Estrad i Södertälje. Lars-Gunnar hoppas också att man kan få till stånd ett tajtare samarbete mellan olika kulturyttringar, i det här fallet föreningar.

– Ja, som de vi har fått med uppsättningen av musikalen Trollkarlen från Oz. Där samarbetar Södertäljeoperan, Kulturskolan, Södertälje kammarkör och Stadsscenen, säger Lars-Gunnar Thor:

– Det finns säkert många sätt där ett samarbete skulle gynna Södertäljes kulturliv utan att någon behöver göra avkall på sin egen identitet och kulturyttring.

Lars-Gunnar oroas när han tittar på de stora förändringar som sker i samhället i dag med den digitala värld som framförallt ungdomar lever i.

– Det kulturarv som vi bar med oss från våra föräldrar är plötsligt borta med vattentäta skott och hur ska vi kunna nå den yngre generationen när vi befinner oss i helt skilda världar, säger han och avslutar:

– Den frågan har jag inget svar på så därför att det viktigt att vi kan samarbeta över alla gränser och ”tala på ungdomars vis”.

Juryns motivering:

Eldsjälspriset 2019 tilldelas Lars-Gunnar Thor, för sitt outtröttliga engagemang i att erbjuda en bred publik oförglömliga musikupplevelser.

Lars-Gunnar Thor blåser liv i falnande glöd, tänder kreativa gnistor och startar brasor att samlas kring. Han är körsångaren och projektledaren som vågar tänka nytt, som är starkt lokalt förankrad och som förespråkar integration. Han är eldsjälen i Södertäljeoperan, initiativtagaren till musikaliska samarbeten över kulturgränser och entreprenören bakom sommarkonserter på Mörkö.

Juryn 2019 består av: Peter Taberman, Kristina Möller, Monika Nilsson Lysell och Elias Zazi.