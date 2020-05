Engsholms slott hoppas på succé – efter historiska beslutet: ”En magisk plats”

Engsholms slott har valt att ta ett speciellt beslut under coronakrisen. Under helgerna i maj och juni kommer slottet vara öppet för alla. Det här är första gången på minst 30 år som slottet på Mörkö öppnar upp under en så här lång sammanhängande period.

Kerstin Johansson, vd på Engsholms slott, förklarar beslutet.

– Min familj har drivit det här sen 1986. Till största del har vi riktat in oss på företag, utbildning, fester och bröllop. Nu, i dessa coronatider, försvann våra affärsgäster. Då kände vi att vi vill prova att göra något helt annat och öppna upp för allmänheten på ett annat sätt, säger Johansson.

Det finns en stor variation av saker som man kan göra om man besöker Engsholms slott.

– Man kan hänga i salongerna, i borggården eller på terrassen. Vi öppnar på lördagarna vid 11. Då kan man komma och fika, äta lunch eller ta en öl på terrassen. Vi har vår egna öl, som Gnesta Hembryggeri brygger åt oss. Slottsparken är stor och där man kan spela boule, krocket eller kubb och dessutom med stort avstånd till andra gäster. Sen kan man boka middag i restaurangen eller havsbad vid stranden med vedeldad bastu. Och så kan man sova över, om man vill det. Sen stänger vi klockan 15 på söndagarna.

Varför tycker du folk ska besöka er?

– Det är en magisk plats. Hela Mörkö är vackert, och sen är Engsholms Slott en del av Södertäljes kulturarv. Det var Philip Wersén som byggde slottet, och han var även med och grundade Scania. Så här års är Engsholms slott och naturen i parken och den intilliggande skogen som vackrast. Att ta en promenad i slottsparken eller en längre vandring i skogen är en lisa för själen.

Vad tar ni till för säkerhetsåtgärder för att se till att coronaviruset inte sprids hos er?

– Vi jobbar internt med den här säkerhetsfrågan hela tiden, med bland annat desinficering. Och vi ser självklart till att det är avstånd mellan personerna som besöker oss. Sen gäller det förstås att våra gäster tar ett eget ansvar och sitter långt från varandra. Vi har stora salonger och glest mellan borden, så att gästerna inte kommer för nära varandra.