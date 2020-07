”En viktig andra chans för många” – högskoleprovet kan bli av i höst

Universitets- och högskolerådet (UHR) har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om det går att genomföra högskoleprovet i höst, rapporterar TT. Den sjätte augusti kommer UHR att meddela om och hur provet kan genomföras.

I så fall är förhoppningen att högskoleprovet ska kunna hållas den 18 oktober i år.

– Liv och hälsa kommer alltid först men för regeringen är det angeläget att provet genomförs. Det är en viktig andra chans för många att kunna komma in på den utbildning som man önskar, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, till TT.

Till vårens prov hade hela 70 000 personer anmält sig innan det ställdes in på grund av coronaviruset. Om även höstens högskoleprov ställs in är det många som inte får något högskoleprovsresultat, vilket gör det svårare att komma in på sin valda utbildning.