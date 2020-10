En tuff väg till toppen – så blev Fanny, 31, kändiselitens makeup-artist: ”Renée Nyberg ska ha ett jättetack”

Renée Nyberg, David Hellenius, Tilde de Paula, Anja Pärson och Tina ”Mat-Tina” Nordström är bara några av de tv-profiler som Fanny Lagerwall vill rikta en tacksamhetens tanke till. I dag utgör kvintetten en viktig del av Fannys kundkrets. De har betytt mycket både professionellt och privat.

– Renée Nyberg ska ha ett jättetack. Hon är en fantastisk supporter och kund. Det är jag väldigt tacksam för. Många i den här branschen byts ju ut. Därför försöker jag hela tiden att bli en bättre makeupartist och hårstylist, säger Fanny Lagerwall när LT träffar henne i bostaden i Saltsjö Boo.

Jag är väldigt stolt över mina rötter.

Lagerwall är ett namn många i Södertälje känner igen. Lagerwalls musikaffär som startades av Fannys farfar Allan och som sedermera togs över av hennes far Håkan, var en välkänd inrättning. Farmor Berit Lagerwall, också en profil i stan, var en av grundarna till Pensionärspartiet som 1998 fick en plats i Södertälje kommunfullmäktige. Under tre mandatperioder jobbade Berit Lagerwall som partiets gruppledare.

– Jag kommer från en familj av Södertäljeprofiler. Jag är väldigt stolt över mina rötter, säger Fanny och gör en gest mot den konst som pryder väggarna.

– Det är Bengt Borg, originalmålningar av Södertäljekonstnären. Jag är ofta i Södertälje då mina bästa barndomsvänner bor kvar. Och mamma bor nu i Taxinge.

Fanny är född i Södertälje, uppvuxen i Grusåsen, i Enhörna och i de centrala delarna av staden. Redan som 17-åring fick Fanny stå på egna ben. Pappa och farfar fanns då inte längre kvar i livet och mamma flyttade med sin nya man till Karlstad. Fanny valde att inte följa med och flyttade istället in i en egen lägenhet i Mariekäll.

I dag är Fanny Lagerwall ett namn i både tv- och beautybranschen. Det har gått väldigt bra, men framgång kommer inte av sig självt. Det krävs både talang och en utåtriktad personlighet, egenskaper som måste förvaltas. Medicinen heter hårt arbete.

– Jag har en otroligt hög arbetsmoral. Man kan inte vara arbetsskygg om man vill lyckas med en framgångsrik karriär. Man måste lägga ned timmarna och göra hästjobbet för att kunna andas ut senare i livet och kunna ge tillbaka och dela framgången med de som betyder mest, säger Fanny.

Samma dag som intervjun sker har en Land Rover levererats till Fanny. Den skall bli en överraskning till hennes mamma.

Men framgången har inte alltid varit självklar. Fanny beskriver sig som stökig när hon gick i högstadiet.

– Jag har inte ett plugghuvud. Det var tufft i skolan, jag halkade efter. Det var roligare och hänga på stan, dricka cola och röka cigg på kaféerna. Jag fick gå om ett år, men det har gått bra ändå, säger Fanny och fortsätter:

– Det är viktigt för unga att förstå att det finns andra vägar. Man kan söka till estetiska program eller utbilda sig till något praktiskt. Jag kan inte siffror och grejer, men jag är duktig på att sminka och göra människor fina. Nu anställer jag folk som får sköta siffrorna.

Fanny kom in på frisörutbildningen på Täljegymnasiet som 17-åring. Det blev starten på en framgångsrik resa. År 2009, efter gymnasiet, gick Fanny en makeup-utbildning. Det ledde till arbete för Make up store i Mexiko under ett halvår.

Väl hemma i Sverige fick då 21-åriga Fanny jobb som butikschef i samma kedja. Det var nu Fanny fick kontakt med Isabella ”Blondinbella” Löwengrip. En viktig kontakt som öppnade många dörrar.

– Jag sminkade henne 2012 och vi klickade jättebra. Jag blev då hennes personliga makeup-artist. Vi jobbade tätt ihop i många år.

Isabella hade kontakter på TV4 vilket ledde till att Fanny började jobba på Nyhetsmorgon. Det var bråda dagar. Under tre år jobbade hon på Nyhetsmorgon, samtidigt som hon ansvarade för en butik. Det var arbete från fyra på morgonen till sju på kvällen.

– Jag lärde mig tidigt att ta ansvar. Redan som 15-åring jobbade jag på kafé i Södertälje. Det har gjort att jag förstår värdet av pengar, vilket gör det roligare att jobba hårt och sätta mål idag.

Jobbet på TV4 ledde till kontakter med flera kända programledare på tv-kanalen. Personer som nu anlitar Fanny som sin personliga makeup-artist.

– Jag blev god vän med flera programledare och när jag slutade på Nyhetsmorgon fick jag jobba med större program.

Det är då Fanny möter kanske den viktigaste nyckelfiguren i sin karriär, Renée Nyberg.

– Jag fick sminka henne inför pressplåtningen när hon gick över till TV4. Det var första gången vi träffades och vi fann varandra. I dag är jag privat makeup-artist åt både henne och hennes make, David Hellenius. Jag gör alla deras tv-produktioner, berättar Fanny.

Hon kan också titulera sig global makeupartist och varumärkesambassadör eftersom hon sedan sju år är den svenska frontfiguren för det finska makeup-varumärket Lumene.

– När Sylvia Vrethammar var med i Melodifestivalen 2013 hade hon träffat mig tidigare i Nyhetsmorgon. Hon blev förtjust i mitt sätt att sminka och bokade mig till Melodifestivalen också. Då hörde jag av mig till finska Lumene för att höra om jag kunde få använda deras produkter.

Jag är i en bransch som är ytlig och jag jobbar bara med yta, lite som en rustning för att en person ska känna sig trygg.

Just nu jobbar Fanny med att göra en egen produkt för Lumene. Det är en ögonskuggspalett som kommer att heta Face by F x Lumene.

– Det är den finaste bekräftelse man kan få som sminkös, att mitt arbete resulterat i att de gör en Face by F-produkt.

Face by F är Fannys eget varumärke och namnet på det bolag som idag omsätter miljoner.

– Produkten kommer att lanseras nästa höst. Jag tar fram färgerna och sätter min prägel på paletten.

Du är en skicklig yrkesperson, vad är kärnan i ditt hantverk?

– Jag är the glowqueen. Man förknippar mig med glow och lyster i hyn. Carina Berg sa i måndags: ”När du sminkar ser man så där vackert rådjursaktig ut”. En kvinnas ansikte är som att måla en tavla och jag vill ta fram det bästa.

– Jag är i en bransch som är ytlig och jag jobbar bara med yta, lite som en rustning för att en person ska känna sig trygg under långa livesändningar. Men jag jobbar med folk som har sunda värderingar och det känns fint i allt det ytliga.

Face by F ska bli något bra mycket större.

Men du är också en driven affärskvinna, på vilket sätt?

– Det har jag fått i mina gener från farfar och pappa. Det pratades så mycket under min uppväxt om butiken i Södertälje. Jag har aldrig varit gjord för att vara anställd. Det har alltid varit viktigt för mig att vara egen företagare för att behålla min självständighet. Jag ser till att vara en av de bästa i branschen och då kan man sätta ett bra pris på det man gör.

Hur ser framtiden ut?

– Face by F ska bli en skola, Face by F Academy. Jag vill utbilda kommande stjärnor. Branschen utvecklas hela tiden och det behövs mer kunskap. Man måste följa med i utvecklingen.