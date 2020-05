Elias Zazi: Jag rodnar fortfarande – 22 orgasmer som skapade discofeber

Efter alla år som jag älskat Donna Summer och lyssnat till så gott som allt av henne från 70-talet, ville jag nu ta mig tid och fördjupa mig i hennes ”Love to love you baby”. Den enda från den tiden som jag inte ordentligt vågat mig på tidigare. Nu vill jag ta reda på sanningen om denna fascinerande stönklassiker och förstå historien bakom.

Jag har alltid gillat disco, funk, soul och liknande popmusik och föredragit det framför den rockigare musikgenren. Discon är ytlig och för mycket dunk dunk, men den är också sorgfri och glädjespridande. Hos Donna Summer fanns dessutom en speciell röst, en graciös sopran som i en liten vändning kunde omvandlas till ett poetiskt uttryck eller ett erotiskt stön. Och i rösten fanns en sådan bedårande enkelhet. På söndag (17 maj) är det åtta år sedan hon gick bort i lungcancer. Donna Summer blev 63 år.

Hon kunde sjunga allt från musikal och gospel till rock, schlager, pop, new wave, funk och R&B. Donna Summer blev snabbt en favorit och jag kunde smälta till hennes version av Barry Manilows ”Could it be magic” och av Jimmy Webbs ”MacArthur's park”. För att inte tala om hennes egna låtar som ”Autumn changes”, ”On the radio”, ”Try me, I know we can make it”, duetten” No more tears” med Barbra Streisand… listan kan göras mycket lång.

Under sin karriär vann den hyllade sångerskan hela fem Grammys och fick epitetet "The queen of disco" efter klassiska hits som ”Hot stuff”, ”Last dance”, ”Bad girls” och ”I feel love”. Sistnämnda räknas som starten för den elektroniska dansmusiken.

Av alla hennes hits är det ändå nästan bara ”Love to love you baby” som lyckats ta sig in på olika ”genom-tiderna-listor”; som ”500 songs that shaped rock” och VH1 lista ”100 greatest dance songs”. Men det är inte konstigt. Med den låten fick discomusiken sitt kommersiella genombrott 1975, även om ”Love to love you baby” förbjöds av vissa radiokanaler efter bara några dagar, när stönlåten ansågs vara för sexuellt väckande. Amerikanska tidskriften Time magazine ska ha räknat fram 22 orgasmer simulerade av Donna Summer i den 17 minuter långa versionen.

Den kristna Donna Summer hade tidigare sjungit musikaler och ville egentligen inte spela in ”Love to love you baby”, men blev övertalad att göra det som en demo så att andra sångerskor kunde sjunga den. Hon tyckte själv att den inte passade hennes röst och för att få fram rätt stämning vid inspelningen, föreställde hon sig hur Marilyn Monroe skulle ha sjungit den.

Låten såldes till skivbolaget Casablanca utan hennes godkännande och över en natt blev hon ”The first lady of love”. Skivbolaget ville ha en version på hela 20 minuter och den inspelningen skapade det nya modet med maxisinglar.

Donna Summer kämpade sedan länge för att få bort stämpeln som sexsymbol och snart slutade hon framföra ”Love to love you baby” på sina konserter. Hon berättar själv i en intervju om konserten i Italien när hon framförde låten för en publik på cirka 5 000 personer, där nästan alla var män. Publiken var som vildar och gick så hårt mot scenen att hon var tvungen att fly till sin konsertbuss. Men publiken följde henne dit och började gunga bussen: ”Fem tusen killar i en liten by i Italien! Jag tänkte bara, 'Jag kommer att dö idag, jag kommer inte ut härifrån'”.

Åren går och nu när jag har blivit vuxen så tänkte jag testa att höra låten igen och kanske avsiktligt nonchalera musiken för en stund och bara räkna orgasmer. Men det gick inte denna gång heller. Efter fem orgasmer av Donna Summer var jag tvungen att ta av mig hörlurarna och dricka ett glas vatten. Allt för att sudda bort rodnaden från mina kinder.

Jag är uppenbarligen ingen orgasmexpert. Får väl göra nytt försök och analysera igen om 30 år.