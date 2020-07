Elias Rosell: Bra att vänta med tippen vid Båglan

Som Länstidningen skrev om i tisdags (7/7) så stoppar Länsstyrelsen tills vidare planerna på en jättetipp vid gården Båglan i utkanten av Mörbyområdet i Nykvarns kommun. Länsstyrelsens motivering är att jordbruksmark skulle användas och att kommunen inte utrett om det finns fridlysta arter i området. Nykvarns kommun måste därför nu visa Länsstyrelsen att de levt upp till miljöbalken och andra lagar.

Eftersom avfallet kommer att förvaras under lång tid så är det i detta fall rimligt med några månaders extra byråkrati för att säkerställa att beslutet blir rätt.

Från början föreslog tjänstemännen i kommunen att företaget i fråga, NS recycling, skulle behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen eftersom det handlar om stora mängder som ska förvaras under lång tid. Nykvarnspartiets två politiker i bygg- och miljönämnden höll med tjänstemännen, det gjorde dock inte politikerna från Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna och därmed blev det deras linje som vann. Det kan tyckas vara byråkratiskt och tidskrävande att företaget ska behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen i Stockholm och Sverige generellt kan vara onödigt byråkratiskt ibland. Men det betyder inte att det alltid är fel att exempelvis Länsstyrelsen försenar en fråga genom att kräva mer information. Eftersom avfallet kommer att förvaras under lång tid så är det i detta fall rimligt med några månaders extra byråkrati för att säkerställa att beslutet blir rätt. Det är bättre att vara lite extra försiktig än att eventuellt behöva leva med föroreningar under lång tid.

Även om Länsstyrelsen inte fick upp frågan om själva verksamheten på sitt bord, så har de nu alltså beslutat om markanvändningen. Eftersom det handlar om ett stort område, ytan motsvarar sju fotbollsplaner, är det viktigt att veta om exempelvis fridlysta arter hotas. Detta behöver inte betyda att planerna på att förvara avfallet vid Båglan är fel och ska stoppas. Men för att vara tillräckligt säker på att det är rätt bör frågan undersökas närmare.