Efter tacklingen – SSK anmäler Björklövens stjärna: ”Den är respektlös”

Med tio minuter kvar av matchen i Umeå delade Björklövens forward Justin Crandall ut en tackling på SSK:s center Hugo Gustafsson – efter att JVM-spelaren släppt ifrån sig pucken.

För Hugo Gustafsson var matchen över där och då. Initialt befarade SSK en hjärnskakning. På torsdagen mådde centern bättre, enligt uppgift till LT-sporten, men det är ännu inte fastslaget huruvida Gustafsson drabbades av en hjärnskakning eller ej.

– Smällen är en sen tackling, det är det, sade tränaren Dennis Bozic efter matchen.

För Crandall renderade tacklingen inte mer än två minuters utvisning för en sen tackling.

Men SSK är inte nöjda med den bedömningen.

På torsdagen bekräftar sportchefen Mikael Samuelsson att klubben anmält amerikanen till disciplinnämnden.

– Vi har lämnat in en anmälan. Vi tycker att tacklingen är respektlös. Vi anser att han vet vad gör där. Man har ett val att göra som spelare när man går in för att tackla – men det där är alldeles för sent. Först går han ned för att bryta passningen, sedan sätter han in tacklingen, säger Samuelsson.

LT har även varit i kontakt med hockeyallsvenskans domarchef Björn Wettergren, för att reda ut huruvida tacklingen borde ha renderat i fem minuters utvisning i stället för två, och ett matchstraff för Justin Crandall.

– Tacklingen är ett solklart exempel på där en spelare kunde ha vänt undan i stället för att sätta in tacklingen. Pucken är inte där längre när tacklingen kommer, och det är den typen av tacklingar som vi velat få bort med den här regeln, säger Björn Wettergren.

Troligtvis klarade sig Crandall från matchstraff på grund av att tacklingen kommer rakt framifrån – det är så regeln är formulerad. Ett större straff ska delas ut om tacklingen kommer mot en spelare som är omedveten om att tacklingen kan komma, exempelvis bakifrån.

– Tacklingen kommer framifrån och domarnas bedömning på isen är att SSK-spelaren möts av motståndaren rakt framifrån, och därför är medveten om att motståndaren kommer. Men trots att tacklingen kommer framifrån, hade fem minuter plus matchstraff kunnat dömas ut, om domarna på isen bedömt att tacklingen var tillräckligt kraftfull. Det blev en bedömningsfråga för domarna. Nu får vi se vad disciplinnämnden tycker, säger Björn Wettergren.